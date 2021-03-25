После массовой драки со стрельбой в Домодедово полиция задержала «самых активных участников»

Сотрудники полиции задержали и доставили в ОВД пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в г. Домодедове, остальных ищут, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

«По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошёл на бытовой почве из-за словесной перепалки. В настоящее время сотрудниками полиции продолжается работа по установлению остальных участников инцидента», – говорится в сообщении.

Как рассказал один из участников инцидента телеграм-каналу Mash, изначально все началось с небольшого конфликта из несколько человек, но затем одна из сторон привела с собой большую компанию и началась драка. Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета. После всего, они мирно разошлись, в полицию никто не обращался