Неизвестная история. «И примкнувший к ним Шепилов»…
Эти обидные слова, брошенные некогда Хрущевым своему главе МИДа, сразу стали летучими и до сих пор знакомы всем. Между тем, Дмитрий Шепилов был неординарной личностью – интеллектуал, ученый, он позволял себе противоречить Сталину и спорить с Хрущевым
Прокурор и аграрий
Биография Дмитрия Шепилова, как и у многих неординарных людей его поколения, была классической. Он родился в 1905-м в семье рабочего железнодорожных мастерских в Ашхабаде. Позже семья переехала в Ташкент, где мальчик учился в гимназии, а после установления советской власти – в средней школе. Потом поступил на юридический факультет МГУ, закончил его в 1926-м и был отправлен прокурором в Якутию. Два года он прокурорствовал, и в 1929-м уехал опять учиться.
На этот раз – на аграрный факультет в институте Красной профессуры. После института работал в политотделе одного из сибирских совхозов.
Но Дмитрия манила научная работа. И он публиковал множество статей по внутри- и межотраслевому планированию, межрегиональным экономическим связям в Восточной Сибири и на Урале. Отстаивал необходимость создания перерабатывающей промышленности на местах, учитывать ресурсный потенциал регионов. Призывал анализировать потребности соседних стран в импорте, чтобы покрывать их за счет производства в приграничных советских районах… Согласитесь, до сих пор все это актуально. Его работы были замечены. И молодого человека пригласили в Институт экономики (ИЭ) АН СССР.
Профессором Шепилов стал в 32 года, без написания диссертации – вместо нее ему зачли 31 серьезную статью, которые Дмитрий опубликовал к этому времени.
– Он был очень одаренным человеком, – рассказывает Леонид Млечин, который изучал биографию Шепилова. – С неплохим образованием, с широкими представлениями о жизни, с интересом к внешнему миру, с очень большим интересом к искусству. Дмитрий Трофимович обожал театр, оперу, сам неплохо пел, даже как-то пел с Козловским. Музыка для него имела колоссальное значение. К слову, Тихон Николаевич Хренников рассказывал мне, что приглашал Дмитрия Трофимовича на все свои концерты.
Из ополченцев дослужился до генерала
Как профессор, ученый секретарь ИЭ АН СССР Шепилов имел бронь. Но в первые же дни войны записался в народное ополчение. Так он попал на фронт. Молодого ученого определили в политруки. Сохранился рассказ бывшего коллеги Шепилова по политотделу Александра Меденникова об этом времени: «Утром 3 июля 1941 г. он явился в среднюю школу № 59 в Старо-Конюшенном переулке Арбата, где размещался штаб 21-й дивизии народного ополчения. Шепилов был определен заместителем начальника политотдела дивизии и получил звание батальонного комиссара. Непосредственным начальником Дмитрия Трофимовича, стал научный сотрудник института Маркса-Энгельса-Ленина, историк и пропагандист Сергей Абалин. Последний был слаб здоровьем и с первых дней образования дивизии полностью положился на молодого энергичного заместителя. Более того, Абалин предлагал Шепилову поменяться местами. Но боевая обстановка и то, что дивизия вскоре стала кадровой, не позволили эту рокировку. Да Шепилов и не воспринял это предложение серьезно, а сразу взял на себя всю организаторскую работу политотдела. В короткое время он стал одним из авторитетных и полезных должностных лиц дивизии».
Энергичный и смелый Шепилов вскоре стал военным комиссаром 173 стрелковой дивизии, а потом и членом военного совета 24 армии (впоследствии она стала 4-ой гвардейской). Он не прятался в штабах, много времени проводил на передовой, за что был дважды награжден орденом Красного знамени, несколькими полководческими орденами... Шепилов участвовал в защите Сталинграда, в боях на Курской дуге, при Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишиневской операциях. О годах войны он потом написал воспоминания.
Конец войны Дмитрий Трофимович встретил в Вене. После взятия столицы Австрии Шепилову было присвоено звание генерал-майора. «На кителе укрепилось около двух десятков орденских ленточек, отражавших тяжелый путь, пройденный за годы войны», – писал он позже.
К слову, как-то сам Шепилов рассказывал, что его мать была из Австрии. Случай привел ее в Ашхабад, где с поездом случилась какая-то поломка. Вагон, в котором она ехала, отцепили. Женщина вышла на перрон, где ее увидел рабочий депо Трофим Шепилов. Это была любовь с первого взгляда. С той минуты они больше не расставались. Могли ли родители, встретившиеся на перроне железнодорожной станции в Ашхабаде, предположить, что их сын будет освобождать Вену от нацистов, установит там памятник советским воинам-освободителям?
Май 1945 г. Май 1945 г. Слева направо: Дмитрий Трофимович Шепилов, командующий 4-й гвардейской армией Никанор Дмитриевич Захватаев, в летном реглане поэт Сергей Владимирович Михалков, рядом с ним в летной куртке Габриэль Эль-Регистан и Василий Федорович Смирнов.
В архитектурной мастерской. Вена. Июль 1945. Решение о возведении монумента, который должен был увековечить память советских солдат, павших при освобождении Австрии от фашизма, было принято еще до окончания боевых действий и взятия Вены частями Красной армии. Дмитрий Трофимович был не только инициатором установки памятника, но и руководил всей работой, утверждал тексты, написанные на цоколе памятника, выбирал эскизы и место установки.
В феврале 1945 года, после разгрома немецко-венгерской группировки войск у озера Балатон, был проведен конкурс на проект памятника, по итогам которого были назначены: С.Г. Яковлев- архитектором проекта, М.А. Интезарьян - скульптором, М.А. Шейнфельд - руководителем строительных работ. Со стороны политуправления 4-й Гвардейской армии проект курировал Д.Т. Шепилов. Подпись в альбоме: Строительство памятника. В архитектурной мастерской. Вена. Июль 1945. В левой части фотографии хорошо виден макет будущей колоннады с пустующим постаментом и лежащий рядом макет знамени с навершием. В белом халате предположительно скульптор М. А. Интезарьян.
Модель скульптуры советского солдата была изготовлена Микаэлом Аваковичем Интезарьяном из подручных материалов- хлеба, перемешанного с салом, постаментом для модели служило донышко бутылки.
Вена. Площадь Шварценбергплатц. Монумент в память о советских солдатах, павших при освобождении Вены.
В качестве места для установки памятника в Вене изначально рассматривался парк Пратер, но после взятия города выбор был сделан в пользу площади Шварценбергплатц. Существует версия, что место установки памятника было изменено не случайно, и последнее слово осталось за Сталиным, который провел в Вене пять недель в начале 1913-го, был знаком с ее архитектурой и прекрасно понимал всю силу символизма будущего памятника, расположенного на этой площади.
Готовил доклад о культе личности Сталина
После войны Шепилов – на партийной работе (хотя науку не бросал, был руководителем авторского коллектива по написанию первого в стране учебника политэкономии социализма). Сначала замначальника Управления пропаганды и агитации Главного политуправления ВС СССР, потом редактор отдела пропаганды в «Правде», затем, с осени 1947-го – в ЦК ВКП (б), заместитель Михаила Суслова.
– Он резко выделялся среди высшего партийного руководства своей образованностью, интересом к жизни, – говорит Млечин. – Да и внешне – Шепилов был высоким, красивым интересным человеком. Он был незлобным, не завистливым, не интриганом, всегда вел себя по-человечески. И, кстати, став секретарем ЦК по идеологии (то есть, ключевой фигурой), выступая перед деятелями искусства, говорил: я тут выступаю не как начальник, а как просто чиновник. На него смотрели с изумлением… Он был своего рода выдающейся фигурой. Сложись история иначе, Шепилов, может быть, стал бы даже первым секретарем ЦК.
В феврале 1956-го Хрущев выступил на ХХ съезде КПСС с докладом о культе личности Сталина. Многое в этом докладе было подготовлено и написано Шепиловым, в то время – главным редактором «Правды».
– Он сыграл важную роль в подготовке этого доклада, – признает Млечин.
1950-е. В Париже с официальным визитом. Министр сельского хозяйства СССР Иван Бенедиктов, главред «Правды» Дмитрий Шепилов и посол СССР во Франции Сергей Виноградов.
Глава МИД: за 8 месяцев можно успеть многое
Уже летом 1956-го Хрущев назначает Дмитрия Тимофеевича главой МИД. И хотя пробыл он на этой должности всего восемь месяцев, успел многое. Это и урегулирование проблемных отношений с Югославией; и подписание советско-японской декларации с Японией, прекращающей состояние войны между странами; и участие в судьбе Суэцкого канала (Египет его национализировал, СССР поддержал Насера на Лондонской конференции); и выступление в ООН по поводу «венгерского вопроса»; и инициативы по разоружению; и «германская проблема» (против возрождения милитаризма в Западной Германии), и многое другое.
Но главная его заслуга на этом посту в другом. Он был первым незападником в международной политике СССР, считая, что Кремлю надо подружиться с азиатскими странами. К слову, первой зарубежной поездной министра Шепилова было ближневосточное турне: колониальная система рушилась, и этим стоило воспользоваться первыми.
– Cвой важнейший политический вклад он внес, добившись полного пересмотра советской политики в отношении Ближнего Востока, – признает Млечин.
Последняя его зарубежная поездка была в Варшаву в декабре 1956-го. Обсуждался вопрос о правовом статусе советских войск в Польше.
А в феврале он уже был снят Хрущевым. При этом ничего не предвещало отставки: 12 февраля 1957-го Шепилов выступает на сессии Верховного Совета с подробным докладом о международной политике страны, 14 февраля вторично избирается секретарем ЦК КПСС, а 15-го выходит указ о том, что он больше не министр...
На страничке МИД есть любопытная информация о возможных причинах этого. Так, в одной из поездок Шепилов получил шифротелеграмму за подписью главы Совнаркома Николая Булганина и генсека Никиты Хрущева: «Перед отъездом дайте по мордам этим империалистам». Приказа ослушался. И к тому же едва ли Хрущев мог простить своему образованному министру брошенную им на одном из пленумов фразу: «Неграмотный человек не может руководить государством»…
Непримкнувший
Карьера Шепилова закончилась в 1957-м. Некоторые члены ЦК, которым стал невыносим стиль руководства Хрущева, высказали генсеку это на пленуме. В том числе и Шепилов, тогда уже член-корр АН СССР. И стал единственным, кто пострадал наиболее серьезно – в 52 года он был выкинут не только из политической, но и из научной жизни. Сам он как-то подсчитал, что получил 18 наказаний:
– Давай считать: лишение звания кандидата в члены политбюро, исключение из ЦК, снятие с работы, отправка в Киргизию (директором Института экономики АН СССР - ред.)... Киргизы относились ко мне изумительно. Потом Хрущев дал указание, и Раззаков, первый секретарь, на активе выступил и сказал: Москва сделала нам замечание, что киргизская партийная организация заискивает перед Шепиловым, здесь забывают, что он находится в Киргизии как политический ссыльный, – рассказывал Дмитрий Трофимович в одном из последних интервью.
Почему Хрущев так сильно обиделся именно на него?
– Молотов, Каганович, Ворошилов – это всё-таки старые волки, работали долго при Сталине, они уже покрылись корой бюрократических порядков; я же был человек неискушенный – пришел с фронта, привык решать всё независимо, и вот дважды или трижды у меня эмоции сыграли свою злую роль, – рассказывал сам Шепилов незадолго до смерти. – Про себя я думал о Хрущеве: ведь это же Гришка Распутин. И эта мысль мне не давала покоя: советский Гришка Распутин появился! И вот эта эмоциональная сторона – причина того, что Хрущев сказал: «Вы мне самый большой урон нанесли. Молотова, Ворошилова и прочих я задвигал, критиковал, а вас-то я выдвигал, вас мы приподнимали, и уж если вы выступили против меня, то, по-видимому, это по принципиальным соображениям». Я ему: «Конечно, не по беспринципным»…
В партии Шепилова восстановили лишь в 1976-м, в АН СССР – только в 1991-м. В 1995-м он умер. Перед смертью он написал книгу воспоминаний «Непримкнувший».
На памятнике на своей могиле, как рассказывал его внук Дмитрий Косырев просил написать: «Ученый, дипломат, полководец». Слов «государственный деятель» в этом перечне нет... Так и написано на его памятнике на Новодевичьем.
Миф о Шепилове: Занимал кабинет Сталина при его жизни
С 20 октября 1952-го Шепилов – председатель постоянной комиссии ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Якобы в это время он занял пустовавший тогда кабинет Сталина на Старой площади.
– Это абсолютный миф, – уверен Леонид Млечин. – Никто, кроме Сталина, при жизни его кабинет не занимал.