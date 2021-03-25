Неизвестная история. «И примкнувший к ним Шепилов»…

Прокурор и аграрий

Биография Дмитрия Шепилова, как и у многих неординарных людей его поколения, была классической. Он родился в 1905-м в семье рабочего железнодорожных мастерских в Ашхабаде. Позже семья переехала в Ташкент, где мальчик учился в гимназии, а после установления советской власти – в средней школе. Потом поступил на юридический факультет МГУ, закончил его в 1926-м и был отправлен прокурором в Якутию. Два года он прокурорствовал, и в 1929-м уехал опять учиться.

На этот раз – на аграрный факультет в институте Красной профессуры. После института работал в политотделе одного из сибирских совхозов.

Но Дмитрия манила научная работа. И он публиковал множество статей по внутри- и межотраслевому планированию, межрегиональным экономическим связям в Восточной Сибири и на Урале. Отстаивал необходимость создания перерабатывающей промышленности на местах, учитывать ресурсный потенциал регионов. Призывал анализировать потребности соседних стран в импорте, чтобы покрывать их за счет производства в приграничных советских районах… Согласитесь, до сих пор все это актуально. Его работы были замечены. И молодого человека пригласили в Институт экономики (ИЭ) АН СССР.

Профессором Шепилов стал в 32 года, без написания диссертации – вместо нее ему зачли 31 серьезную статью, которые Дмитрий опубликовал к этому времени.

– Он был очень одаренным человеком, – рассказывает Леонид Млечин, который изучал биографию Шепилова. – С неплохим образованием, с широкими представлениями о жизни, с интересом к внешнему миру, с очень большим интересом к искусству. Дмитрий Трофимович обожал театр, оперу, сам неплохо пел, даже как-то пел с Козловским. Музыка для него имела колоссальное значение. К слову, Тихон Николаевич Хренников рассказывал мне, что приглашал Дмитрия Трофимовича на все свои концерты.