Вышли на свободу защитники ростовских погорельцев
Ребята отбыли 4 года в колонии за самодельный плакат
Защищая погорельцев, попали в колонию строгого режима
Молодые люди, можно сказать, отбывали срок за собственное неравнодушие к бедам сограждан. История началась в августе 2017-го, когда в центре Ростова-на-Дону случился большой пожар – выгорел целый квартал города, 58 пострадавших, один погибший.... Местные жители тогда не исключали поджога: пострадавшая территория интересовала застройщиков («Собеседник» подробно писал об этом).
Потерявшие все погорельцы, конечно, получили компенсации. Однако не все и далеко не в тех суммах, чтобы приобрести нормальное жилье взамен утраченного. В разгар этих событий молодые ростовчане – 18-летний Ян Сидоров и 22-летний Владислав Мордасов – решили вступиться за пострадавших и провести мирный пикет перед зданием обладминистрации (или митинг – если людей придет достаточно много).
Ничего хорошего из этого не вышло. Юношей с самодельными плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» тут же забрали в полицию (подробности тут).
Второй плакат («Правительство в отставку!») мальчишки развернуть даже не успели. А в карманах у них полиция нашла книжечку с Конституцией – ребята наивно считали, что, зачитав на площади 31 статью Основного закона (о том, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования), они убедят сограждан вступиться за погорельцев.
План своего мирного протеста они долго обсуждали в соцсетях, так что полицейские успели хорошо подготовиться к их появлению на площади. Ребят сразу увезли в отделение, оттуда уже в Кировский райсуд, где за нарушение правил проведения публичных акций они получили 7 суток административного ареста.
Ровно через неделю - на выходе из изолятора временного содержания - их уже поджидал полицейский «бобик». Им тут же зачитали постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ («Покушение на организацию массовых беспорядков»).
Между тем ни оружия, ни взрывчатых или горючих веществ, ни экстремистской литературы у Сидорова и Мордасова не было. Сопротивление сотрудникам полиции при задержании они не оказывали. В массовых беспорядках ребята участия не принимали. Да и вообще в Ростове-на-Дону никаких беспорядков тогда не было.
Но государственный обвинитель Елена Доброродная заявила на суде, что преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимых причинам. Ни одного доказательства этого следователи суду так и не предъявили – аудиозапись заседаний вели активисты-общественники, а также группа журналистов, в которую мне тоже довелось попасть.
В общем, ситуация очень похожа на ту, что с лета прошлого года развивалась в отношении Николая Платошкина. Но он все же политик, лидер движения, метил в Госдуму… И хотя в деле Платошкина правоохранители тоже никаких доказательства его вины не нашли (обвиняли по той же статье), политику дали 5 лет условно. А мальчишек-то отправили в колонию строгого режима… Да и во время следствия Платошкин был под домашним арестом, а ребят держали в СИЗО, где кое-какие признательные показания все же были ими подписаны…
Кстати, и сегодня, в 2021-м виновники поджогов в центре Ростова-на-Дону не найдены.
Не заправлял кровать, значит, злостный. К свободе не готов!
Осенью 2019-го на последнее заседание самого громкого в Ростове-на-Дону процесса последних лет пришло столько людей, что в самом большом зале облсуда не хватило бы мест, если бы только приговор, согласно российскому законодательству, не полагалось всем присутствующим выслушивать стоя. Когда председательствующий закончил его читать, в разных концах зала раздались выкрики: «Позор!». Служители Фемиды сделали вид, что этого не слышат.
Отсутствие доказательств вины почему-то не смутило и апелляционную инстанцию в Краснодаре, оставившую решение ростовских судов в силе. И только Верховный суд уменьшил срок заключения Сидорова и Мордасова до 4 лет с отбыванием все в тех же колониях строгого режима.
– Это решение дало нам возможность подать в суд заявление об условно-досрочном освобождении, – говорит мама Яна Надежда Сидорова. – Мы подали прошение в Ульяновский облсуд, но получили отказ. Администрация колонии представила в суд характеристику на Яна, в которой было написано, что за время пребывания там он получил больше 300 (!) взысканий. А Ян о них даже не знал! Как это может быть, если заключенного обязаны знакомить с документами о вынесении каждого взыскания? В большинстве из них написано, что Ян… неправильно заправлял кровать.
Организация Amnesty International (международная правозащитная организация) ежегодно в декабре составляет список десяти самых известных узников совести уходящего года. Всех людей доброй воли в мире правозащитники просят писать письма поддержки этим людям.
В 2018 году в этом список вошли Ян Сидоров и Влад Мордасов. Больше всего писем поддержки ростовчвнам написали французские пенсионеры. Теперь, после их освобождения, как обещают представители Amnesty в России, эти послания дойдут до адресатов.
В феврале этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил Яну Сидорову 2700 евро компенсации за длительное содержание в СИЗО во время следствия. Он провёл там 22 месяца и 25 дней.
Годы в заключении побудили стать правозащитником
Однако решающий удар по «политзаключенному» руководство ИК № 10 решило нанести напоследок. Зам. начальника колонии подал в Димитровградский городской суд Ульяновской области иск о назначении Сидорову после освобождения административного надзора -- как «злостному нарушителю порядка».
Для Яна, закончившему пока только колледж, это означало бы невозможность учиться дальше. Он прописан в небольшом селе в Краснодарском крае, а административный надзор означает невозможность покидать официальное место жительства. Даже для того, чтоб увидеться с мамой, которая живёт в другом населенном пункте.
Спасибо адвокатам – успели обжаловать взыскания руководителей колонии № 10 в Димитровграде Ульяновской области. В результате «гражданин начальник» сам же и отозвал свой иск в суд.
Первое, что сказал Ян журналистам, выйдя за ворота колонии: «Тюрьма – это возможность поработать над собой».
Его товарищ Влад Мордасов в тот же день вышел на свободу из ИК №9 в городе Шахты Ростовской области.
Ян намерен получить высшее экономическое образование. Два года в СИЗО, куда он попал 18-летним, и плюс 2 года в колонии строгого режима пробудили в парне желание стать правозащитником.