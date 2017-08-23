Вышли на свободу защитники ростовских погорельцев

Защищая погорельцев, попали в колонию строгого режима

Молодые люди, можно сказать, отбывали срок за собственное неравнодушие к бедам сограждан. История началась в августе 2017-го, когда в центре Ростова-на-Дону случился большой пожар – выгорел целый квартал города, 58 пострадавших, один погибший.... Местные жители тогда не исключали поджога: пострадавшая территория интересовала застройщиков («Собеседник» подробно писал об этом).

Потерявшие все погорельцы, конечно, получили компенсации. Однако не все и далеко не в тех суммах, чтобы приобрести нормальное жилье взамен утраченного. В разгар этих событий молодые ростовчане – 18-летний Ян Сидоров и 22-летний Владислав Мордасов – решили вступиться за пострадавших и провести мирный пикет перед зданием обладминистрации (или митинг – если людей придет достаточно много).

Ничего хорошего из этого не вышло. Юношей с самодельными плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» тут же забрали в полицию ( подробности тут ).

Второй плакат («Правительство в отставку!») мальчишки развернуть даже не успели. А в карманах у них полиция нашла книжечку с Конституцией – ребята наивно считали, что, зачитав на площади 31 статью Основного закона (о том, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования), они убедят сограждан вступиться за погорельцев.

План своего мирного протеста они долго обсуждали в соцсетях, так что полицейские успели хорошо подготовиться к их появлению на площади. Ребят сразу увезли в отделение, оттуда уже в Кировский райсуд, где за нарушение правил проведения публичных акций они получили 7 суток административного ареста.

Ровно через неделю - на выходе из изолятора временного содержания - их уже поджидал полицейский «бобик». Им тут же зачитали постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ («Покушение на организацию массовых беспорядков»).

Между тем ни оружия, ни взрывчатых или горючих веществ, ни экстремистской литературы у Сидорова и Мордасова не было. Сопротивление сотрудникам полиции при задержании они не оказывали. В массовых беспорядках ребята участия не принимали. Да и вообще в Ростове-на-Дону никаких беспорядков тогда не было.