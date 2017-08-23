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Вышли на свободу защитники ростовских погорельцев

Ребята отбыли 4 года в колонии за самодельный плакат

Фото: Елена Колмыкова

Сидоров и Мордасов с плакатом в 2017-м

Защищая погорельцев, попали в колонию строгого режима

Молодые люди, можно сказать, отбывали срок за собственное неравнодушие к бедам сограждан. История началась в августе 2017-го, когда в центре Ростова-на-Дону случился большой пожар – выгорел целый квартал города, 58 пострадавших, один погибший.... Местные жители тогда не исключали поджога: пострадавшая территория интересовала застройщиков («Собеседник» подробно писал об этом).

Потерявшие все погорельцы, конечно, получили компенсации. Однако не все и далеко не в тех суммах, чтобы приобрести нормальное жилье взамен утраченного. В разгар этих событий молодые ростовчане – 18-летний Ян Сидоров и 22-летний Владислав Мордасов – решили вступиться за пострадавших и провести мирный пикет перед зданием обладминистрации (или митинг – если людей придет достаточно много).

Ничего хорошего из этого не вышло. Юношей с самодельными плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» тут же забрали в полицию (подробности тут).

Второй плакат («Правительство в отставку!») мальчишки развернуть даже не успели. А в карманах у них полиция нашла книжечку с Конституцией – ребята наивно считали, что, зачитав на площади 31 статью Основного закона (о том, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования), они убедят сограждан вступиться за погорельцев.

План своего мирного протеста они долго обсуждали в соцсетях, так что полицейские успели хорошо подготовиться к их появлению на площади. Ребят сразу увезли в отделение, оттуда уже в Кировский райсуд, где за нарушение правил проведения публичных акций они получили 7 суток административного ареста.

Ровно через неделю - на выходе из изолятора временного содержания - их уже поджидал полицейский «бобик». Им тут же зачитали постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ («Покушение на организацию массовых беспорядков»).

Между тем ни оружия, ни взрывчатых или горючих веществ, ни экстремистской литературы у Сидорова и Мордасова не было. Сопротивление сотрудникам полиции при задержании они не оказывали. В массовых беспорядках ребята участия не принимали. Да и вообще в Ростове-на-Дону никаких беспорядков тогда не было.

Фото: Елена Колмыкова
В зале суда

Но государственный обвинитель Елена Доброродная заявила на суде, что преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимых причинам. Ни одного доказательства этого следователи суду так и не предъявили – аудиозапись заседаний вели активисты-общественники, а также группа журналистов, в которую мне тоже довелось попасть.

В общем, ситуация очень похожа на ту, что с лета прошлого года развивалась в отношении Николая Платошкина. Но он все же политик, лидер движения, метил в Госдуму… И хотя в деле Платошкина правоохранители тоже никаких доказательства его вины не нашли (обвиняли по той же статье), политику дали 5 лет условно. А мальчишек-то отправили в колонию строгого режима… Да и во время следствия Платошкин был под домашним арестом, а ребят держали в СИЗО, где кое-какие признательные показания все же были ими подписаны…

Кстати, и сегодня, в 2021-м виновники поджогов в центре Ростова-на-Дону не найдены.

Не заправлял кровать, значит, злостный. К свободе не готов!

Осенью 2019-го на последнее заседание самого громкого в Ростове-на-Дону процесса последних лет пришло столько людей, что в самом большом зале облсуда не хватило бы мест, если бы только приговор, согласно российскому законодательству, не полагалось всем присутствующим выслушивать стоя. Когда председательствующий закончил его читать, в разных концах зала раздались выкрики: «Позор!». Служители Фемиды сделали вид, что этого не слышат.

Отсутствие доказательств вины почему-то не смутило и апелляционную инстанцию в Краснодаре, оставившую решение ростовских судов в силе. И только Верховный суд уменьшил срок заключения Сидорова и Мордасова до 4 лет с отбыванием все в тех же колониях строгого режима.

– Это решение дало нам возможность подать в суд заявление об условно-досрочном освобождении, – говорит мама Яна Надежда Сидорова. – Мы подали прошение в Ульяновский облсуд, но получили отказ. Администрация колонии представила в суд характеристику на Яна, в которой было написано, что за время пребывания там он получил больше 300 (!) взысканий. А Ян о них даже не знал! Как это может быть, если заключенного обязаны знакомить с документами о вынесении каждого взыскания? В большинстве из них написано, что Ян… неправильно заправлял кровать.

Организация Amnesty International (международная правозащитная организация) ежегодно в декабре составляет список десяти самых известных узников совести уходящего года. Всех людей доброй воли в мире правозащитники просят писать письма поддержки этим людям.

В 2018 году в этом список вошли Ян Сидоров и Влад Мордасов. Больше всего писем поддержки ростовчвнам написали французские пенсионеры. Теперь, после их освобождения, как обещают представители Amnesty в России, эти послания дойдут до адресатов.

В феврале этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил Яну Сидорову 2700 евро компенсации за длительное содержание в СИЗО во время следствия. Он провёл там 22 месяца и 25 дней.

Годы в заключении побудили стать правозащитником

Однако решающий удар по «политзаключенному» руководство ИК № 10 решило нанести напоследок. Зам. начальника колонии подал в Димитровградский городской суд Ульяновской области иск о назначении Сидорову после освобождения административного надзора -- как «злостному нарушителю порядка».

Для Яна, закончившему пока только колледж, это означало бы невозможность учиться дальше. Он прописан в небольшом селе в Краснодарском крае, а административный надзор означает невозможность покидать официальное место жительства. Даже для того, чтоб увидеться с мамой, которая живёт в другом населенном пункте.

Спасибо адвокатам – успели обжаловать взыскания руководителей колонии № 10 в Димитровграде Ульяновской области. В результате «гражданин начальник» сам же и отозвал свой иск в суд.

Первое, что сказал Ян журналистам, выйдя за ворота колонии: «Тюрьма – это возможность поработать над собой».

Его товарищ Влад Мордасов в тот же день вышел на свободу из ИК №9 в городе Шахты Ростовской области.

Фото: Елена Колмыкова
Владислав Мордасов

Ян намерен получить высшее экономическое образование. Два года в СИЗО, куда он попал 18-летним, и плюс 2 года в колонии строгого режима пробудили в парне желание стать правозащитником.

Анна Лебедева, Ростов-на-Дону.


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