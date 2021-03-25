Недетские игры: Как уберечь россиян от опасной зависимости

Чарли Шин, Майкл Джордан, Памела Андерсон – всех этих людей объединяет одна тяжелая зависимость. И все они серьезно пострадали от нее. Шин заключал пари даже во время родов супруги и в итоге потерял не только деньги, но и семью. С проблемой сталкиваются и простые люди. Решить ее может введение принципа «ответственных игр» полагает предприниматель Дмитрий Давыдов, представивший «20 идей по развитию России» .

Что случилось?

В России в последние годы наблюдается небывалый всплеск интереса к азартным играм. Доступность интернета и повсеместное развитие информационных технологий породили и другой тренд – рост зависимости, сравнимой с алкогольной или наркотической. Называется она лудоманией или игроманией (специалисты также используют понятие «гемблинг»).

По последним данным, от этой зависимости страдает около 350 млн жителей Земли. Некоторые врачи называют происходящее эпидемией, поражающей людей разного пола, возрастов и статусов. Хотя проблема лудомании отнюдь не новая и имеет давние исторические корни. Но если в XVIII веке люди играли в карты, в XIX веке – в казино, то в XXI все ушло в интернет, пишет в Facebook психолог Павел Зыгмантович.

– Это люди с самой натуральной зависимостью, которая портит жизнь не только им, но и всем окружающим, – считает специалист. И практически беспрепятственная доступность пагубной среды приводит к тому, что человеку очень сложно бороться с такой зависимостью самостоятельно.

Игра начинает затягивать, отнимая у человека деньги и время, а параллельная реальность начинает вытеснять реальный мир. Эта тенденция роста количества проблемных игроков не обошла стороной и Россию, считает предприниматель и автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов:

– Миллионы граждан так или иначе сталкиваются с негативными последствиями увлечения азартными играми. В интернете можно найти множество реальных историй о том, как азарт губит жизни россиян. Очевиден факт, что за последние годы азартные игры прочно вжились в современное общество, подвергая риску жителей страны и побуждая укреплять государственное регулирование в этой сфере, – говорит он.

Казалось бы, справиться с зависимостью очень просто – достаточно лишь не играть. Но на деле это бывает практически невозможно – без профессиональной помощи люди ставят на кон все, в том числе и свои жизни.