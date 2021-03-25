Недетские игры: Как уберечь россиян от опасной зависимости
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов – о том, как преодолеть негативные последствия гэмблинга
Чарли Шин, Майкл Джордан, Памела Андерсон – всех этих людей объединяет одна тяжелая зависимость. И все они серьезно пострадали от нее. Шин заключал пари даже во время родов супруги и в итоге потерял не только деньги, но и семью. С проблемой сталкиваются и простые люди. Решить ее может введение принципа «ответственных игр» полагает предприниматель Дмитрий Давыдов, представивший «20 идей по развитию России».
Что случилось?
В России в последние годы наблюдается небывалый всплеск интереса к азартным играм. Доступность интернета и повсеместное развитие информационных технологий породили и другой тренд – рост зависимости, сравнимой с алкогольной или наркотической. Называется она лудоманией или игроманией (специалисты также используют понятие «гемблинг»).
По последним данным, от этой зависимости страдает около 350 млн жителей Земли. Некоторые врачи называют происходящее эпидемией, поражающей людей разного пола, возрастов и статусов. Хотя проблема лудомании отнюдь не новая и имеет давние исторические корни. Но если в XVIII веке люди играли в карты, в XIX веке – в казино, то в XXI все ушло в интернет, пишет в Facebook психолог Павел Зыгмантович.
– Это люди с самой натуральной зависимостью, которая портит жизнь не только им, но и всем окружающим, – считает специалист. И практически беспрепятственная доступность пагубной среды приводит к тому, что человеку очень сложно бороться с такой зависимостью самостоятельно.
Игра начинает затягивать, отнимая у человека деньги и время, а параллельная реальность начинает вытеснять реальный мир. Эта тенденция роста количества проблемных игроков не обошла стороной и Россию, считает предприниматель и автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов:
– Миллионы граждан так или иначе сталкиваются с негативными последствиями увлечения азартными играми. В интернете можно найти множество реальных историй о том, как азарт губит жизни россиян. Очевиден факт, что за последние годы азартные игры прочно вжились в современное общество, подвергая риску жителей страны и побуждая укреплять государственное регулирование в этой сфере, – говорит он.
Казалось бы, справиться с зависимостью очень просто – достаточно лишь не играть. Но на деле это бывает практически невозможно – без профессиональной помощи люди ставят на кон все, в том числе и свои жизни.
Это действительно так опасно?
Если коротко – да. Всемирная организация здоровья считает лудоманию психическим заболеванием. В 2018 году ее внесли в соответствующий перечень, присвоив специальный код – F63.0. По данным ВОЗ, игровая зависимость приводит к значительным проблемам в личной и семейной жизни человека, вызывает изменения его положения в социуме, приводит к сложностям в учебе или работе. По данным национальной Ассоциации США по проблемам азартных игр, любой житель планеты может стать лудоманом с вероятностью 48%. Для сравнения: вероятность стать преступником оценивается лишь в 6%.
Проблема лудомании признается на разных уровнях и в России. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2018 году, лишь 26% граждан одобряют это увлечение. 58% респондентов считают его вредным и не хотят, чтобы у домочадцев было такое хобби.
Согласно позиции Верховного суда РФ, лудомания схожа с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2015 году пленум ВС постановил, что игроманов следует признавать недееспособными в случае, если их семьи из-за этого лишаются средств к существованию.
Двумя годами ранее были приняты поправки в Гражданский кодекс РФ, приравнивающие игроманию к наркотической и алкогольной зависимости. Однако диагностировать болезненную зависимость от игры весьма непросто, потому эта норма не всегда может работать. По статистике, суды удовлетворяют около 2/3 ходатайств об ограничении дееспособности игроманов и алкоголиков.
Еще в 2006 году в России был принят федеральный закон, ограничивающий работу букмекерских контор и казино. На сегодняшний день игорные заведения разрешены лишь в нескольких регионах: Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, Сочи и Крыму. Но помимо официальных казино, в России действуют и подпольные, а также многочисленные интернет-игры. И пандемия коронавируса спровоцировала бурный рост индустрии – по данным экспертов, в ЕС во время пандемии прибыльность букмекерских веб-сайтов возросла на 20%.
Вместе с тем, в Европе уже действует ряд организаций, которые помогают справиться с лудоманией. В их число входит британская GamCare, датская Gaming Board или эстонская Gambling Addiction Counselling. Но в России до сих пор нет организаций, которые специализируются на консультациях для игроманов и их близких и пропагандируют вред гэмблинга, говорит автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов.
– Нет ни одного российского сайта, посвященного исключительно профилактике лудомании и психологической помощи для попавших в капкан азарта. Отчаявшийся игрок может найти хоть какую-то поддержку лишь в обсуждениях на форумах или в социальных сетях, где столкнувшиеся с бедой игроки делятся своим опытом. А в профессиональные клиники, как правило, граждане обращаются только в самом крайнем случае, и зачастую для многих они финансово недоступны из-за материальных проблем, вызванных неконтролируемой игрой, – считает он.
И что с этим делать?
Разные страны по-разному подходят к решению проблемы лудомании. В Китае прибегли к радикальным мерам – там несовершеннолетним разрешили играть в компьютерные игры лишь три часа в неделю (по 60 минут в пятницу, субботу и воскресенье). Чтобы это не мешало школьным занятиям. Похожее постановление одобрило Заксобрание префектуры Кагава (Япония) – там призвали жителей давать своим детям всего час в день на видеоигры.
В Испании приняли закон об азартных играх, который разрешает рекламу букмекерских контор на телевидении и радио только с 1 ночи до 5 утра, и запрещает им размещать логотипы на униформах спортивных команд и привлекать новых клиентов.
Международный опыт развитых стран может быть полезен в этом вопросе, подчеркивает автор проекта «20 идей» предприниматель Дмитрий Давыдов. Так, правительство Сингапура в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG), наделив его полномочиями по контролю за операторами игорного бизнеса. Он же имеет право оказывать лечебные услуги для проблемных игроков и их семей и проводить исследования в этой области. Совет тесно сотрудничает с министерством развития общества и семьи и состоит из 17 влиятельных экспертов в различных сферах: психиатрия, психология, социальная реабилитация, консультирование и юриспруденция.
В Финляндии и Южной Корее практикуется финансирование деятельности организаций по борьбе с проблемным гэмблингом за счет операторов игорного бизнеса. Сумма зависит от уровня доходов самого оператора и от оценки его надежности, но не может превышать 0,5% от его чистого годового оборота. По мнению Дмитрия Давыдова, эта практика является «разумной социально-ответственной мерой».
В Финляндии за финансирование организации Peluuri, успешно оказывающей бесплатную разностороннюю поддержку всем проблемным игрокам с 2004 года, отвечает национальный гэмблинг-оператор Veikkaus.
В России в этом году также появился Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), что стало значительным шагом в сфере контроля этой сферы. Система дает возможность добровольного запрета на свое участие в азартных играх. Но, как показывает опыт развитых стран, этой меры недостаточно, считает Дмитрий Давыдов.
– Во-первых, без систематического информирования об опасностях увлечения азартом далеко не все проблемные игроки способны определить и признать свое положение и решиться на шаг самоограничения. Во-вторых, к самоисключению, как правило, обращаются люди, которые уже так или иначе пострадали от ставок и нуждаются в помощи. В-третьих, сам запрет транзакций в системе не решает проблему периодически возникающего и чаще всего неконтролируемого желания испытать «вкус» азарта, – говорит предприниматель.
По его мнению, необходимо предпринимать превентивные меры, пропагандируя принципы «ответственной игры», а также сделать доступной психологическую поддержку оказавшимся в трудной ситуации игрокам и их близким.
Автор проекта «20 идей» предлагает обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые занимаются научными исследованиями в области профилактики и лечения игорной зависимости, ведут просветительскую деятельность относительно опасности увлечения ставками, оказывают консультативную помощь игрокам и их близким (включая
телефон доверия), проводят комплексную терапию патологически зависимых игроков.
Для получения финансовой помощи организация должна пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать нескольким критериям: доказанный опыт не менее одного года в одном или нескольких видах деятельности по борьбе с игроманией, отсутствие каких-либо связей с операторами игорного бизнеса, выполнение требований регулятора, таких как, скажем, гарантии целевого использования полученных средств и предоставление отчетности.
Аналогичная практика внедрена Комиссией по азартным играм Великобритании (UKGC), которая в 2018 году запустила программу самоисключения игроков.
– Благодаря предлагаемой реформе создадутся новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях, предприниматели, работающие в социальной сфере, получат поддержку. При этом государственный бюджет не понесет никаких расходов, – резюмирует Дмитрий Давыдов.
Кстати, в российском законе о создании регулятора уже прописано, что он будет направлять полученные от операторов средства на поддержку спорта. А значит – внедрение такой поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом.
Никита Новиков.