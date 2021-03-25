Лукашенко просится в Крым, а кабмин продлил «бонусы» за вакцинацию: новости к утру 5 ноября

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что у Лукашенко все-таки есть достаточно давнее приглашение посетить Крым.

На 51% выросло число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России в 2021 году. В МВД сравнили показатели первых девяти месяцев текущего года с аналогичными показателями 2020 года, пишет ТАСС. В общей сложности с января по сентябрь 2021 года зафиксировано 416 аварий.

В Еврейской автономной области 26 сотрудников скорой медицинской помощи написали заявление об увольнении, не желая проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад - из Облучья и Пашкова. Это восемь фельдшеров, пять медсестер. Остальные - уборщицы и водители из этих же двух отделений, всего 26 человек»

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Кабмин тем временем продлил сроки проведения розыгрыша денежных призов среди населения, прошедшего вакцинацию от коронавирусной инфекции. Ранее денежные поощрения за вакцинацию. в рамках проекта «Бонус за здоровье» планировали закончить 1 декабря, но теперь продлили до конца года.