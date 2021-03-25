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Лукашенко просится в Крым, а кабмин продлил «бонусы» за вакцинацию: новости к утру 5 ноября

Дайджест новостей к утру нерабочей пятницы

Фото: Global Look Press

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 союзных программ по экономической интеграции России и Беларуси.

﻿﻿«Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграцию систем прослеживаемости и маркировки товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии»

, – заявлял на онлайн-встрече премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Главной интригой встречи стал именно формат проведения встречи, который долгое время не раскрывался. Существовали подозрения, – Лукашенко будет приглашен в Севастополь, что несколько противоречит его неустойчивой позиции по признанию Крыма российским.

«Лукашенко вчера тонко дождался, пока Путин уехал в Крым и публично пожаловался на то, что тот не взял его с собой, попросив его взять хотя бы в Петербург (который он, я уверен, несомненно, признаёт)»

, – прокомментировал ситуацию в личном телеграм-канале экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что у Лукашенко все-таки есть достаточно давнее приглашение посетить Крым.

На 51% выросло число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России в 2021 году. В МВД сравнили показатели первых девяти месяцев текущего года с аналогичными показателями 2020 года, пишет ТАСС. В общей сложности с января по сентябрь 2021 года зафиксировано 416 аварий.

В Еврейской автономной области 26 сотрудников скорой медицинской помощи написали заявление об увольнении, не желая проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад - из Облучья и Пашкова. Это восемь фельдшеров, пять медсестер. Остальные - уборщицы и водители из этих же двух отделений, всего 26 человек»

, – уточнили в правительстве региона.

Кабмин тем временем продлил сроки проведения розыгрыша денежных призов среди населения, прошедшего вакцинацию от коронавирусной инфекции. Ранее денежные поощрения за вакцинацию. в рамках проекта «Бонус за здоровье» планировали закончить 1 декабря, но теперь продлили до конца года.

Рубрика: Общество

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