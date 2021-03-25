Судия Артемия Лебедева поздравила россиян с Днем народного единства плакатом-насмешкой над нерабочими днями в стране

С Днём народного единства! – так написано над плакатом студии Артемия Лебедева, который они сделали и выложили на своём сайте в честь праздника, который отмечается 4 ноября в России. Сам плакат выглядит как страница с покупкой авиабилета. На выбор предлагается отправиться из России в Каир, Стамбул, Дубай, Гавана, Афины, Пафос.

Датой отправки же указаны числа нерабочей недели в стране с 30 октября по 7 ноября. В эти дни по всей России проходят выходные дни из-за пандемии коронавируса, которые некоторые регионы уже продлили ещё на одну неделю.

О том, успел ли кто-то оскорбиться очередной провокации студии пока неизвестно, но как говорится, ещё не вечер.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв призвал дизайн-студию Артемия Лебедева извиниться из-за поста с открытками к Хэллоуину, на одной из которых был изображён горящий кинозал. Она, по мнению некоторых пользователей соцсетей, напоминает о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году.