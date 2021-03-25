Собянин рассказал, продлят ли нерабочие дни в Москве

В Москве не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», – цитирует Собянина ТАСС.

Как отмечается, после 7 ноября в столице продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров.