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Собянин рассказал, продлят ли нерабочие дни в Москве

Нерабочие дни продлятся в столице, как и было заявлено, до 7 ноября

Собянин
Фото: Global Look

В Москве не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», – цитирует Собянина ТАСС.

Как отмечается, после 7 ноября в столице продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров.

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