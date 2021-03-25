В СК назвали причины убийства экс-замглавы управления МВД Алексея Новосельцева

Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД Алексея Новосельцева рассказал, что мотивом убийства послужил денежный долг. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«В ходе допроса мужчина сообщил, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего», – рассказала Иванова.

Как отмечается, следствие просит арестовать подозреваемого.

Алексей Новосельцев был найден убитым в деревне Десна на территории СНТ «Родник». Его тело было обнаружено на полу в бане с множественными колото-резаными ранами.

Как пишет Telegram-канал 112, предполагаемым убийцей экс-замглавы ГУЭБ МВД оказался знакомый дочери Новосельцева, 60-летний Сергей Егоров. Он взял в долг у женщины крупную сумму, но вовремя отдать не смог. Тогда она заявила ему, что ее отец имеет связи, и у должника могут начаться проблемы. Мужчина испугался, залез в дом к полковнику в отставке и зарезал его.