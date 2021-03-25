В России предложили ужесточить ограничения для не привитых от COVID-19

Ограничить возможности не привитых от COVID-19 граждан по примеру Израиля предложил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, передает «Интерфакс».

«В Израиле меньше церемонятся с теми людьми, которые страдают различными фобиями по поводу разных видов прививок. Есть четкая селекция: если человек вакцинирован, он может прийти в фитнес-центр, может прийти на работу; если не вакцинирован, он просто никуда не может прийти, его не пустят туда, и это очень четко стимулирует людей вакцинироваться, иначе они, по сути, становятся изгоями общества», – сказал Борода во вторник на пресс-конференции в Москве.

Он считает, что локдаун возник не просто так. Раввин также сравнил ежедневные сводки о числе заболевших и умерших с фронтовыми.

Бородин выразил надежду на то, что по окончании в России периода нерабочих дней появится четкая сертификация возможностей посещения людьми тех мест, которые им нужны, согласно вакцинации, что стимулирует людей вакцинироваться.

Сегодня в России зафиксировали новый максимум летальных случаев из-за коронавируса (1 178 человек).