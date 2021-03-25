Туманные надежды на окончание локдауна и Минюст против свиданий: новости к вечеру 2 ноября
Дайджест событий к буднему вторнику нерабочей недели
Густой туман над Москвой сохранится до ночи. В Московском метеобюро отметили, что это погодное явление настигло столицу впервые за 12 лет. Похожий туман был также в 2019 году, но более краткосрочным.
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд так объяснил это явление:
«Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс»
Блогер Михаил Лидин сообщил, что неизвестные приходят к его квартире и требуют удалить со своего канала контент, который якобы оскорбляет чувства верующих. Лидин называет себя «скептиком» и критикует экстрасенсов, сектантов и бизнес-тренеров, пишет Sota. В том числе он критиковал Антона Бритву, после тренингов которого погибали люди.
Журналистка студенческого издания DOXA Алла Гутникова подала жалобу в ЕСПЧ на свою меру пресечения по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Защитники девушки считают, что избранная ей мера пресечения является лишением свободы. Дело против редакции DOXA адвокаты называют преступлением против свободы мнения.
Московская Хельсинкская группа выступила против законопроекта, внесённого Минюстом в Госдуму. Документ под предлогом борьбы с коронавирусом предлагает ограничить свидания для заключённых и даже встречи с адвокатами. Под запрет предлагают отправить письма, передачи и прогулки. Правозащитники отмечают, что сегодня в пенитенциарных учреждениях уже имеется проблема с доступностью масок и антисептиков.
В обновлённых правилах отнесения сведений к гостайне прописали ответственность руководителей органов госвласти, Росатома и Роскосмоса за целесообразность включения тех или иных данных в особый список. Вся информация из категории гостайн теперь делится на три категории: секретная, совершенно секретная и особой важности.
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