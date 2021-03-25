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Вчера, в 23:37

Туманные надежды на окончание локдауна и Минюст против свиданий: новости к вечеру 2 ноября

Дайджест событий к буднему вторнику нерабочей недели

Фото: Global Look Press

Густой туман над Москвой сохранится до ночи. В Московском метеобюро отметили, что это погодное явление настигло столицу впервые за 12 лет. Похожий туман был также в 2019 году, но более краткосрочным. 

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд так объяснил это явление:

«Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс»

Блогер Михаил Лидин сообщил, что неизвестные приходят к его квартире и требуют удалить со своего канала контент, который якобы оскорбляет чувства верующих. Лидин называет себя «скептиком» и критикует экстрасенсов, сектантов и бизнес-тренеров, пишет Sota. В том числе он критиковал Антона Бритву, после тренингов которого погибали люди.

Журналистка студенческого издания DOXA Алла Гутникова подала жалобу в ЕСПЧ на свою меру пресечения по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Защитники девушки считают, что избранная ей мера пресечения является лишением свободы. Дело против редакции DOXA адвокаты называют преступлением против свободы мнения. 

Московская Хельсинкская группа выступила против законопроекта, внесённого Минюстом в Госдуму. Документ под предлогом борьбы с коронавирусом предлагает ограничить свидания для заключённых и даже встречи с адвокатами. Под запрет предлагают отправить письма, передачи и прогулки. Правозащитники отмечают, что сегодня в пенитенциарных учреждениях уже имеется проблема с доступностью масок и антисептиков.

В обновлённых правилах отнесения сведений к гостайне прописали ответственность руководителей органов госвласти, Росатома и Роскосмоса за целесообразность включения тех или иных данных в особый список. Вся информация из категории гостайн теперь делится на три категории: секретная, совершенно секретная и особой важности.

Коротко о других новостях:

  • Очередной суд за обнажённые части тела на фоне Кремля приговорил девушку к 14 суткам ареста за мелкое хулиганство, пишет RT
  • «Единая Россия» исключит из своего состава депутата Госдумы Евгения Марченко. Он проголосовал против бюджета на 2023-2024 год. Подробности ситуации здесь.  
  • В России уже известно о трёх случаях кражи в домах пенсионерок, к которым заявились лжесотрудницы Росстата. Заполнив фейковые анкеты, злоумышленницы вынесли несколько миллионов рублей из квартир женщин
  • В возрасте 100 лет скончался психолог Аарон Темкин Бек. На его учениях основан зарекомендовавший себя в доказательной медицине метод когнитивно-поведенческой терапии депрессивных, тревожных, аддиктивных расстройств
  • В Москве с 28 октября театрам разрешено работать с 50% заполняемостью и только по QR-кодам. Руководители столичных театров жалуются на массовые сдачи билетов. Подробнее можно прочесть об этом можно здесь
  • Поэты начали в соцсетях флешмоб в поддержку граффити с изображением Даниила Хармса на доме в Петербурге, откуда его увели под арест за «антисоветскую деятельность»
  • Социальная сеть Facebook удалила аккаунт основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

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