Туманные надежды на окончание локдауна и Минюст против свиданий: новости к вечеру 2 ноября

Блогер Михаил Лидин сообщил, что неизвестные приходят к его квартире и требуют удалить со своего канала контент, который якобы оскорбляет чувства верующих. Лидин называет себя «скептиком» и критикует экстрасенсов, сектантов и бизнес-тренеров, пишет Sota. В том числе он критиковал Антона Бритву, после тренингов которого погибали люди.

Журналистка студенческого издания DOXA Алла Гутникова подала жалобу в ЕСПЧ на свою меру пресечения по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Защитники девушки считают, что избранная ей мера пресечения является лишением свободы. Дело против редакции DOXA адвокаты называют преступлением против свободы мнения.

Московская Хельсинкская группа выступила против законопроекта, внесённого Минюстом в Госдуму. Документ под предлогом борьбы с коронавирусом предлагает ограничить свидания для заключённых и даже встречи с адвокатами. Под запрет предлагают отправить письма, передачи и прогулки. Правозащитники отмечают, что сегодня в пенитенциарных учреждениях уже имеется проблема с доступностью масок и антисептиков.

В обновлённых правилах отнесения сведений к гостайне прописали ответственность руководителей органов госвласти, Росатома и Роскосмоса за целесообразность включения тех или иных данных в особый список. Вся информация из категории гостайн теперь делится на три категории: секретная, совершенно секретная и особой важности.