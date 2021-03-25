«Путин сдержит слово – или рубить уже будет нечего, или лес будет бесследно «сгорать»
В сети оценили обещание Путина остановить вырубку леса к 2030 году
На климатической конференции в Глазго главы более 100 стран достигли договорённости прекратить вырубку лесов к 2030 году.
Среди одобривших инициативу стран - Бразилия, Россия, Канада - наиболее богатые лесом государства. Договорённость включает выделение пострадавшим от пожаров странам $20 млрд. Отметим, что на леса России приходится пятая часть всех деревьев планеты.
Но учитывая, как обстоят сейчас дела с вырубкой лесов в России, в это обещание Владимира Путина в соцсетях особо не поверили.
«К 2030 году просто нечего будет рубить. Обещание выполнят...» - отметил читатель.
«Судя по ценам на древесину, рубить уже нечего», - возмущён строитель.
«В России, наверное, к тому времени все сожгут, вырубят и в Китай отправят», - отметил на общей волне россиянин.
«У нас леса, похоже, будут просто «сгорать»... Бесследно...», - предположил пенсионер.
«Интересно, а Путин подумал о тех, у кого газа к 2030 году не будет? Им чем топить печи? Да и бани теперь, похоже, пора на газ переводить…» - завершил обсуждение читатель.