«Путин сдержит слово – или рубить уже будет нечего, или лес будет бесследно «сгорать»

На климатической конференции в Глазго главы более 100 стран достигли договорённости прекратить вырубку лесов к 2030 году.

Среди одобривших инициативу стран - Бразилия, Россия, Канада - наиболее богатые лесом государства. Договорённость включает выделение пострадавшим от пожаров странам $20 млрд. Отметим, что на леса России приходится пятая часть всех деревьев планеты.

Но учитывая, как обстоят сейчас дела с вырубкой лесов в России, в это обещание Владимира Путина в соцсетях особо не поверили.

«К 2030 году просто нечего будет рубить. Обещание выполнят...» - отметил читатель.

«Судя по ценам на древесину, рубить уже нечего», - возмущён строитель.

«В России, наверное, к тому времени все сожгут, вырубят и в Китай отправят», - отметил на общей волне россиянин.

«У нас леса, похоже, будут просто «сгорать»... Бесследно...», - предположил пенсионер.

«Интересно, а Путин подумал о тех, у кого газа к 2030 году не будет? Им чем топить печи? Да и бани теперь, похоже, пора на газ переводить…» - завершил обсуждение читатель.