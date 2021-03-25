Помогают ли выходные? В России за сутки выявили новый максимум погибших от COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 1 178 летальных случаев из-за коронавируса, это новый максимум за все время пандемии, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего за 1 ноября выявлено 39 008 новых случаев COVID-19, из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели за сутки еще 30 905 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066), Московской области (2893), а также Самарской (1547), Воронежской (801) и Нижегородской (789) областях.

За все время пандемии в России выявлено 8 593 200 случаев коронавируса, зафиксирован 240 871 летальный исход, выздоровел 7 412 631 человек.