Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:06

Помогают ли выходные? В России за сутки выявили новый максимум погибших от COVID-19

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве – 5736 случаев

Фото: Дмитрий Мальтера

За последние сутки в России зафиксировано 1 178 летальных случаев из-за коронавируса, это новый максимум за все время пандемии, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

Всего за 1 ноября выявлено 39 008 новых случаев COVID-19, из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели за сутки еще 30 905 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066), Московской области (2893), а также Самарской (1547), Воронежской (801) и Нижегородской (789) областях. 

За все время пандемии в России выявлено 8 593 200 случаев коронавируса, зафиксирован 240 871 летальный исход, выздоровел 7 412 631 человек.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 5 дней назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Общество 8 минут назад

Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней из-за коронавируса после 7 ноября

Общество 1 час назад

Facebook удалил аккаунт основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

Общество 1 час назад

В СК назвали причины убийства экс-замглавы управления МВД Алексея Новосельцева

Общество 2 часа назад

Власти США призвали избегать поездок в Россию из-за высокого уровня опасности по COVID-19

Общество 4 часа назад

«Люди сдают, кто-то боится»: столичные театры сообщили о возвратах билетов из-за введения QR-кодов

Общество 4 часа назад

Главное к 2 ноября: «Спутник» стал словом года, жалобы на McDonald's, россиян ждет аномальное тепло

Общество 5 часов назад

В Москве желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Общество 14 часов назад

Три детектива, обманувшие ФСБ для Навального, и продление ковикул: новости к вечеру 1 ноября

Общество 15 часов назад

«Бог поругаем не бывает»: в Твиттере запустили кампанию верующих против закона об оскорблении их чувств

Общество 16 часов назад

«Теперь понятно, откуда берут статистику о росте благосостояния россиян»

Общество 16 часов назад

«Пытаются продлить выходные до Нового года»: в сети сделали выводы из слов Путина

Общество 16 часов назад

«Работодателям, избалованным дешёвой и бесправной рабочей силой, сложно отказаться от мигрантов на стройках»

Общество 16 часов назад

«Зачем нам Мурашко, если Песков в медицине разбирается лучше?» В сети иронизируют над «вырванными из контекста словами» министра

Общество 16 часов назад

Горящий кинотеатр в Хэллоуин: губернатор Кузбасса потребовал извинений от дизайнера Лебедева

Политика 18 часов назад

Другая Львова-Белова. У нового детского омбудсмена репутация скромной матушки – почему это ошибка

Политика 19 часов назад

Чуть-чуть и не очень больно: «Голос*» нашёл трёх человек, наказанных за электоральные преступления

Общество 19 часов назад

Семья минус школа: Что представляет собой семейное образование в России

Общество 19 часов назад

Судебные приставы усложнили поиск задолженностей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика