Семья минус школа: Что представляет собой семейное образование в России

«Дочери не хватало информации»

Журналист Ирина Мурашова из Снежинска Челябинской области в прошлом году перевела дочь на семейное обучение и ничуть об этом не жалеет. Говорит, дочь – отличница, участница всероссийских олимпиад, давно об этом просила, но у мамы были сомнения.

– У нас, на мой взгляд, лучшая школа города, но дочери не хватало нагрузки, в школе до половины урока обычно уходило на дисциплинарные вопросы, – рассказывает Ирина. – На семейном обучении она получила то, что хотела: все сорок минут урока она занята материалом, может углублённо изучать предметы, которые ей нравятся: химию, биологию, экологию, иностранные языки.

Ирина изменила мнение в первую волну ковида, когда дочь получила опыт удалёнки. Девочка использует онлайн-школу «Фоксворд»: там есть уроки с объяснением учителей, домашние задания, выбор факультативов. Кроме этого, у неё есть репетиторы по любимым предметам, и по ним она идёт с опережением. «Сама по себе» ученица аттестовалась за 6-й класс, что, по словам Ирины, было необязательно.

– Ребёнок должен возникнуть в поле зрения государства только в 9-м и 11-м классе, – рассказываете она. – Даже в 4-м классе, вопреки заблуждению, он не должен проходить аттестации. Но я для успокоения решила: пусть у неё будет бумажка.

Онлайн-школа обходится Ирине в 60 тысяч рублей в год, ещё 10 тысяч она ежемесячно тратит на репетиторов, языковые курсы, учебники. Это немало при её зарплате, но для родительницы образование ребёнка в приоритете. Другим рекомендовать семейное образование Мурашова не берётся.

– Дочери 14 лет, и у неё не было «расшколивания», – объясняет она. – Я по своим знакомым вижу, как ребёнок, над которым не стоит учитель, на всё забивает, начинает сидеть бесконтрольно в интернете. Бывает, что поучат так год ребёнка и переводят снова в школу.

Ирина не контролирует дочь: та обладает высокой организованностью и целеустремлённостью. «Я бы сама так не смогла», – резюмирует мама.