Семья минус школа: Что представляет собой семейное образование в России
«Собеседник» разбирается в образовательном тренде
Все больше детей в России, как вундеркинд Алиса Теплякова, получают семейное образование. Правда, мало кто прыгает через классы и старается раньше срока попасть в МГУ – мотивация другая. «Собеседник» собрал истории семей, которые отказались от школы и выбрали альтернативу.
«Дочери не хватало информации»
Журналист Ирина Мурашова из Снежинска Челябинской области в прошлом году перевела дочь на семейное обучение и ничуть об этом не жалеет. Говорит, дочь – отличница, участница всероссийских олимпиад, давно об этом просила, но у мамы были сомнения.
– У нас, на мой взгляд, лучшая школа города, но дочери не хватало нагрузки, в школе до половины урока обычно уходило на дисциплинарные вопросы, – рассказывает Ирина. – На семейном обучении она получила то, что хотела: все сорок минут урока она занята материалом, может углублённо изучать предметы, которые ей нравятся: химию, биологию, экологию, иностранные языки.
Ирина изменила мнение в первую волну ковида, когда дочь получила опыт удалёнки. Девочка использует онлайн-школу «Фоксворд»: там есть уроки с объяснением учителей, домашние задания, выбор факультативов. Кроме этого, у неё есть репетиторы по любимым предметам, и по ним она идёт с опережением. «Сама по себе» ученица аттестовалась за 6-й класс, что, по словам Ирины, было необязательно.
– Ребёнок должен возникнуть в поле зрения государства только в 9-м и 11-м классе, – рассказываете она. – Даже в 4-м классе, вопреки заблуждению, он не должен проходить аттестации. Но я для успокоения решила: пусть у неё будет бумажка.
Онлайн-школа обходится Ирине в 60 тысяч рублей в год, ещё 10 тысяч она ежемесячно тратит на репетиторов, языковые курсы, учебники. Это немало при её зарплате, но для родительницы образование ребёнка в приоритете. Другим рекомендовать семейное образование Мурашова не берётся.
– Дочери 14 лет, и у неё не было «расшколивания», – объясняет она. – Я по своим знакомым вижу, как ребёнок, над которым не стоит учитель, на всё забивает, начинает сидеть бесконтрольно в интернете. Бывает, что поучат так год ребёнка и переводят снова в школу.
Ирина не контролирует дочь: та обладает высокой организованностью и целеустремлённостью. «Я бы сама так не смогла», – резюмирует мама.
Побег от карательной педагогики
Если у Ирины Мурашовой нет претензий к их бывшей школе, то у Полины Гольник из Воронежа – воз. Её сын учится в 6-м классе, ушёл из школы в 5-м в середине учебного года, чему, по словам мамы, способствовала совокупность факторов: неудовлетворённость качеством школьного образования, большое количество ненужных предметов и карательная педагогика.
– Я не понимаю, зачем ребёнок должен терять время на таких предметах, как «Основы православной культуры» или «Основы светской этики», на внеурочную и проектную деятельность. Зачем детям музыка и изо, на которых ничему не учат? – возмущается мама.
Полина рассказывает, что в их школе учитель музыки заставлял детей петь песни, скачанные из интернета «на ужасном русском языке», физкультурник наказывал класс вождением хороводов, математичка снижала баллы за помарки. Единственное, что понравилось её сыну – изучение второго иностранного языка, испанского, но оно шло медленно, а после ухода учительницы в декрет детей «швырнули, как котят, на немецкий».
– При этом я не могу сказать, что у нас сильно плохая школа и директор. Он занимается патриотическим воспитанием для галочки, такой жести, как в соседних школах, у нас нет, – отмечает Полина.
Когда её сыну после ковида и аппендицита потребовалось очно-заочное образование (домашнее) и школа этому воспротивилась, Полина перевела ребёнка на семейное образование.
– Он учится в школе «ИнтернетУрок», там есть видеоуроки и письменные задания, которые он сдаёт. Могут задать, например, прочитать стихотворение на камеру или сделать перевод с английского. Ребёнок занимается в том порядке, который ему удобен.
Мама проверяет только математику и русский, указывает на системные ошибки в письменных работах, составляет вместе с сыном расписание – его мнение обязательно учитывается. Полина подчёркивает, что они с мужем работают на удалёнке и много времени уделяют сыну, так было всегда.
– Если родители живут без бабушек и без дедушек, пашут от звонка и до звонка, то оставлять ребёнка на самоорганизации нельзя. Это не семейное образование, а брошенный ребёнок, тогда лучше обычная школа, где ребёнок получит хоть какие-то знания, – предупреждает Полина Гольник.
«Мало общения со сверстниками»
Татьяна Сорокина из станицы Архангельской Краснодарского края – методист на онлайн-платформе «Учи.Ру» для дистанционного образования, и все её дети – на СО. Пионером стала дочь Алиса. Ей 17, и она уже студентка педколледжа. В Сочи, где они раньше жили, у девочки в классе было сорок детей, учителя не справлялись с нагрузкой и дисциплиной, и дочь попросила перевести её на семейное, занималась в онлайн-школе.
15-летний Тимофей отказался от онлайн-школ, занимается по открытым источникам и с репетиторами. Он сдал аттестацию за 9-й класс и готовится к ОГЭ. 9-летний Владимир – во 2-м классе и занимается в онлайн-школе «Открытый Ковчег». Изучает предметы по программе и по интересам – историю, географию, биологию.
– Недавно у нас были проблемы со связью, у него не получилось посмотреть уроки, и он был расстроен: ему интересно, хочется учиться, – рассказывает Татьяна.
По словам многодетной мамы, более жёсткий контроль нужен для младшеклассников, подростки в 14–15 лет относятся к учёбе осознанно, понимают, что просто так итоговые экзамены не сдать.
У Татьяны и мужа есть время для семейного образования, плюс всегда кто-то из них находится в декрете по уходу за младшим ребёнком (в семье четверо детей). Единственный минус – мало общения со сверстниками.
Бюрократические препоны
Алина Дьякова работает тьютором (преподавателем) семейного образования, она помогает родителям и школьникам, которые перешли на СО. По словам Алины, проблем, с которыми к ней обращаются, очень много, но чаще всего это вопросы защиты своих прав. По закону любой школьник может перейти на семейное образование, но зачастую школы и органы управления образования создают препоны: могут просто не принимать заявление об отчислении школьника, заявление о переходе на СО или обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН), в опеку.
– В опеку и КДН обращаются директора школ, представители органов управления образования, бывшие мужья, свекрови и свёкры, пишут, что якобы нарушаются права ребёнка на образование. И опека, и КДН вынуждены реагировать, и не всегда делают это грамотно, – рассказывает Алина.
Тьютор вспоминает случай, когда КДН наказала её клиентку за то, что она перевела ребёнка на СО. Решение удалось обжаловать и даже взыскать моральный вред, но сколько пришлось выдержать матери... С проблемами сталкиваются и в процессе обучения: у многих детей давно потеряна мотивация к учёбе – хоть дома, хоть в классе. Они не понимают, зачем нужно образование, как оно связано с жизнью и поможет стать успешным.
По словам Алины, причины выбора семейной формы довольно разнообразны, начиная с того, что надо спасти ребёнка от школьного буллинга, и заканчивая тем, что родители не живут долго на одном месте, но практически все мамы и папы недовольны качеством образования. И хотя количество недовольных растёт, тьютор уверена, что те, кто выбирают СО, будут составлять не более 5%. Семейное образование – это труд, и не все к этому готовы.
Для справки: Что такое семейное обучение
Семейное образование нельзя путать с домашним, когда ученик обучается дома, к нему приходят учителя, объясняют материал, проверяют задания, и он остаётся учащимся школы. Домашнее образование, как правило, выбирают по состоянию здоровья, семейное – по другим причинам. При семейном образовании ребёнок никак не связан со школой, он может проходить в ней аттестацию, но даже этот контакт необязателен.