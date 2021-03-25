Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:52

Семья минус школа: Что представляет собой семейное образование в России

«Собеседник» разбирается в образовательном тренде

Все больше детей в России, как вундеркинд Алиса Теплякова, получают семейное образование. Правда, мало кто прыгает через классы и старается раньше срока попасть в МГУ – мотивация другая. «Собеседник» собрал истории семей, которые отказались от школы и выбрали альтернативу.

«Дочери не хватало информации»

Журналист Ирина Мурашова из Снежинска Челябинской области в прошлом году перевела дочь на семейное обучение и ничуть об этом не жалеет. Говорит, дочь – отличница, участница всероссийских олимпиад, давно об этом просила, но у мамы были сомнения.

– У нас, на мой взгляд, лучшая школа города, но дочери не хватало нагрузки, в школе до половины урока обычно уходило на дисциплинарные вопросы, – рассказывает Ирина. – На семейном обучении она получила то, что хотела: все сорок минут урока она занята материалом, может углублённо изучать предметы, которые ей нравятся: химию, биологию, экологию, иностранные языки.

Ирина изменила мнение в первую волну ковида, когда дочь получила опыт удалёнки. Девочка использует онлайн-школу «Фоксворд»: там есть уроки с объяснением учителей, домашние задания, выбор факультативов. Кроме этого, у неё есть репетиторы по любимым предметам, и по ним она идёт с опережением. «Сама по себе» ученица аттестовалась за 6-й класс, что, по словам Ирины, было необязательно.

– Ребёнок должен возникнуть в поле зрения государства только в 9-м и 11-м классе, – рассказываете она. – Даже в 4-м классе, вопреки заблуждению, он не должен проходить аттестации. Но я для успокоения решила: пусть у неё будет бумажка.

Онлайн-школа обходится Ирине в 60 тысяч рублей в год, ещё 10 тысяч она ежемесячно тратит на репетиторов, языковые курсы, учебники. Это немало при её зарплате, но для родительницы образование ребёнка в приоритете. Другим рекомендовать семейное образование Мурашова не берётся.

– Дочери 14 лет, и у неё не было «расшколивания», – объясняет она. – Я по своим знакомым вижу, как ребёнок, над которым не стоит учитель, на всё забивает, начинает сидеть бесконтрольно в интернете. Бывает, что поучат так год ребёнка и переводят снова в школу.

Ирина не контролирует дочь: та обладает высокой организованностью и целеустремлённостью. «Я бы сама так не смогла», – резюмирует мама. 

Арина Мурашова учится дома и мечтает поступить в МГУ

Побег от карательной педагогики

Если у Ирины Мурашовой нет претензий к их бывшей школе, то у Полины Гольник из Воронежа – воз. Её сын учится в 6-м классе, ушёл из школы в 5-м в середине учебного года, чему, по словам мамы, способствовала совокупность факторов: неудовлетворённость качеством школьного образования, большое количество ненужных предметов и карательная педагогика.

– Я не понимаю, зачем ребёнок должен терять время на таких предметах, как «Основы православной культуры» или «Основы светской этики», на внеурочную и проектную деятельность. Зачем детям музыка и изо, на которых ничему не учат? – возмущается мама.

Полина рассказывает, что в их школе учитель музыки заставлял детей петь песни, скачанные из интернета «на ужасном русском языке», физкультурник наказывал класс вождением хороводов, математичка снижала баллы за помарки. Единственное, что понравилось её сыну – изучение второго иностранного языка, испанского, но оно шло медленно, а после ухода учительницы в декрет детей «швырнули, как котят, на немецкий».

– При этом я не могу сказать, что у нас сильно плохая школа и директор. Он занимается патриотическим воспитанием для галочки, такой жести, как в соседних школах, у нас нет, – отмечает Полина.

Когда её сыну после ковида и аппендицита потребовалось очно-заочное образование (домашнее) и школа этому воспротивилась, Полина перевела ребёнка на семейное образование.

– Он учится в школе «ИнтернетУрок», там есть видеоуроки и письменные задания, которые он сдаёт. Могут задать, например, прочитать стихотворение на камеру или сделать перевод с английского. Ребёнок занимается в том порядке, который ему удобен.

Мама проверяет только математику и русский, указывает на системные ошибки в письменных работах, составляет вместе с сыном расписание – его мнение обязательно учитывается. Полина подчёркивает, что они с мужем работают на удалёнке и много времени уделяют сыну, так было всегда.

– Если родители живут без бабушек и без дедушек, пашут от звонка и до звонка, то оставлять ребёнка на самоорганизации нельзя. Это не семейное образование, а брошенный ребёнок, тогда лучше обычная школа, где ребёнок получит хоть какие-то знания, – предупреждает Полина Гольник.

«Мало общения со сверстниками»

Татьяна Сорокина из станицы Архангельской Краснодарского края – методист на онлайн-платформе «Учи.Ру» для дистанционного образования, и все её дети – на СО. Пионером стала дочь Алиса. Ей 17, и она уже студентка педколледжа. В Сочи, где они раньше жили, у девочки в классе было сорок детей, учителя не справлялись с нагрузкой и дисциплиной, и дочь попросила перевести её на семейное, занималась в онлайн-школе.

15-летний Тимофей отказался от онлайн-школ, занимается по открытым источникам и с репетиторами. Он сдал аттестацию за 9-й класс и готовится к ОГЭ. 9-летний Владимир – во 2-м классе и занимается в онлайн-школе «Открытый Ковчег». Изучает предметы по программе и по интересам – историю, географию, биологию.

– Недавно у нас были проблемы со связью, у него не получилось посмотреть уроки, и он был расстроен: ему интересно, хочется учиться, – рассказывает Татьяна.

По словам многодетной мамы, более жёсткий контроль нужен для младшеклассников, подростки в 14–15 лет относятся к учёбе осознанно, понимают, что просто так итоговые экзамены не сдать.

У Татьяны и мужа есть время для семейного образования, плюс всегда кто-то из них находится в декрете по уходу за младшим ребёнком (в семье четверо детей). Единственный минус – мало общения со сверстниками.

Младший сын Татьяны Сорокиной, второклассник учится в онлайн-школе "Ноев Ковчег"

Бюрократические препоны

Алина Дьякова работает тьютором (преподавателем) семейного образования, она помогает родителям и школьникам, которые перешли на СО. По словам Алины, проблем, с которыми к ней обращаются, очень много, но чаще всего это вопросы защиты своих прав. По закону любой школьник может перейти на семейное образование, но зачастую школы и органы управления образования создают препоны: могут просто не принимать заявление об отчислении школьника, заявление о переходе на СО или обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН), в опеку.

– В опеку и КДН обращаются директора школ, представители органов управления образования, бывшие мужья, свекрови и свёкры, пишут, что якобы нарушаются права ребёнка на образование. И опека, и КДН вынуждены реагировать, и не всегда делают это грамотно, – рассказывает Алина.

Тьютор вспоминает случай, когда КДН наказала её клиентку за то, что она перевела ребёнка на СО. Решение удалось обжаловать и даже взыскать моральный вред, но сколько пришлось выдержать матери... С проблемами сталкиваются и в процессе обучения: у многих детей давно потеряна мотивация к учёбе – хоть дома, хоть в классе. Они не понимают, зачем нужно образование, как оно связано с жизнью и поможет стать успешным.

По словам Алины, причины выбора семейной формы довольно разнообразны, начиная с того, что надо спасти ребёнка от школьного буллинга, и заканчивая тем, что родители не живут долго на одном месте, но практически все мамы и папы недовольны качеством образования. И хотя количество недовольных растёт, тьютор уверена, что те, кто выбирают СО, будут составлять не более 5%. Семейное образование – это труд, и не все к этому готовы.

Для справки: Что такое семейное обучение

Семейное образование нельзя путать с домашним, когда ученик обучается дома, к нему приходят учителя, объясняют материал, проверяют задания, и он остаётся учащимся школы. Домашнее образование, как правило, выбирают по состоянию здоровья, семейное – по другим причинам. При семейном образовании ребёнок никак не связан со школой, он может проходить в ней аттестацию, но даже этот контакт необязателен. 

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Политика 40 минут назад

Чуть-чуть и не очень больно: «Голос*» нашёл трёх человек, наказанных за электоральные преступления

Общество 1 час назад

Судебные приставы усложнили поиск задолженностей

Общество 1 час назад

Поющий депутат Майданов занялся безопасностью трудоустройства подростков

Без рубрики 2 часа назад

Видео. Самое грандиозное извержение вулкана на Канарских островах

Общество 2 часа назад

Правозащитник о томской бабушке, за которой в госпитале ухаживал внук: «Это не единичный случай»

Общество 2 часа назад

Депутат Госдумы о том, как Москва откажется от труда мигрантов

Общество 3 часа назад

От нечего делать: Дмитрий Быков – о новой статье Медведева

Общество 4 часа назад

Кто будет строить Москву? Строители-мигранты покидают столицу. Решить проблему с рабочими кадрами поручено властям города

Происшествия 6 часов назад

Квартиросъемщик в Туве сбросил с 8 этажа двух дочерей хозяйки недвижимости

Общество 8 часов назад

Бастрыкин предложил брать образцы ДНК у всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов

Общество 9 часов назад

Штраф для лихачей на дорогах, стрельба в храме, ковид у Джен Псаки: главное к утру 1 ноября

Общество 11 часов назад

Как будет выглядеть метавселенная, которую собирается создать Цукерберг?

Общество 11 часов назад

Температура в Москве выше нормы на пять градусов, ожидается мощная магнитная буря

Без рубрики 22 часа назад

Террористы, откуда не ждали

Общество 1 день назад

«Больших цен не бывает, бывают маленькие зарплаты»: в сети обсудили рост стоимости типичного завтрака

Общество 1 день назад

«Интересно, что о словах Мясникова думает Путин?»: согласно врачу, президент так же должен поставить третью прививку

Происшествия 1 день назад

«Выглядит как Джокер»: В Сети появилось видео, на котором напавший на людей в токийском метро ждет полицию

Общество 1 день назад

Рассказавшему о пытках в российских тюрьмах основателю проекта Gulage.net угрожают убийством

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика