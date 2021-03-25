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Правозащитник о томской бабушке, за которой в госпитале ухаживал внук: «Это не единичный случай»

История в Томске высветила старую проблему

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Фото: @Pixabay

В Томске умерла 84-летняя женщина, за которой под видом врача ухаживал внук в ковидном госпитале. Пробравшись нелегально в больницу в противочумном костюме, внук обнаружил, что за его бабушкой не ухаживают: не меняют памперсы, не обрабатывают пролежни и не кормят.

В больнице сейчас проходят проверки, внук слетал в центральный СК и пожаловался Бастрыкину. Пока никаких новостей о результатах этих проверок нет, но известно, что женщина скончалась (у нее было поражено 18%легких), внука уволили и ему нечем платить за похороны.

По словам руководителя Лиги защитников пациентов Александра Саверского, случай в Томске не исключительный, «просто, как правило, люди, которые побывали в ковидных госпиталях, стараются не рассказывать, через что они прошли», а внук пенсионерки придал дело огласке.

-Кончено, есть определенные санитарные нормы по тому, как ухаживать за больными в реанимациях, за лежачими больными, переворачивать столько-то раз в час, но они не соблюдается, - отмечает Саверский. - В России нехватка среднего персонала, который ухаживает за лежачим больными составляет 50%.

Обычно люди сами ухаживают за лежачими родственниками или нанимают сиделку, но в ковидных госпиталях такой возможности нет.

Рубрика: Общество

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