Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:03

Поющий депутат Майданов занялся безопасностью трудоустройства подростков

Готовится к разработке реестр добросовестных работодателей для несовершеннолетних

Фото: Global Look Press

Денис Майданов

Певец Денис Майданов, вошедший в обновлённый состав Госдумы в качестве заместителя председателя комитета по культуре, занялся в первую очередь вопросом не совсем из области возложенных на него обязанностей. В интервью «Парламентской газете» он рассказал об инициативе по соблюдению прав работающих подростков.

Депутат не стал спорить с тем, что работать должны взрослые, а не дети, и уточнил, что речь идёт о работе с уже имеющимся запросом.

«Мы опросили 10 тысяч молодых людей в рамках программы “Трудоустройство подростков”. Так вот, 76 процентов сказали, что хотели бы подрабатывать в свободное от учёбы время, например в каникулы»

, – объяснил Майданов. Певец отмечает, что молодёжь хочет работать не только для получения денег на карманные расходы, но и для того чтобы помогать близким. Особенно это актуально стало в период пандемии, когда благосостояние многих семей упало.

«Именно поэтому мы предлагаем создать единую базу проверенных вакансий для подростков по всей стране. В неё смогут попасть только те работодатели, которые ведут свой бизнес честно, с соблюдением всех норм законодательства. Кроме того, в эту же базу кроме вакансий мы предлагаем включить образовательный и профориентационный контент, который поможет подросткам получить необходимые для той или иной работы знания и навыки»

, – рассказывает певец в статусе депутата.

В инициативе проговаривается право на бесплатную юридическую и психологическую поддержку подростков, а также субсидирование работодателей, которые готовы брать на работу подростков.

Теги: #Госдума

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Политика 46 минут назад

Чуть-чуть и не очень больно: «Голос*» нашёл трёх человек, наказанных за электоральные преступления

Общество 58 минут назад

Семья минус школа: Что представляет собой семейное образование в России

Общество 1 час назад

Судебные приставы усложнили поиск задолженностей

Без рубрики 2 часа назад

Видео. Самое грандиозное извержение вулкана на Канарских островах

Общество 2 часа назад

Правозащитник о томской бабушке, за которой в госпитале ухаживал внук: «Это не единичный случай»

Общество 2 часа назад

Депутат Госдумы о том, как Москва откажется от труда мигрантов

Общество 3 часа назад

От нечего делать: Дмитрий Быков – о новой статье Медведева

Общество 4 часа назад

Кто будет строить Москву? Строители-мигранты покидают столицу. Решить проблему с рабочими кадрами поручено властям города

Происшествия 6 часов назад

Квартиросъемщик в Туве сбросил с 8 этажа двух дочерей хозяйки недвижимости

Общество 9 часов назад

Бастрыкин предложил брать образцы ДНК у всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов

Общество 9 часов назад

Штраф для лихачей на дорогах, стрельба в храме, ковид у Джен Псаки: главное к утру 1 ноября

Общество 11 часов назад

Как будет выглядеть метавселенная, которую собирается создать Цукерберг?

Общество 11 часов назад

Температура в Москве выше нормы на пять градусов, ожидается мощная магнитная буря

Без рубрики 22 часа назад

Террористы, откуда не ждали

Общество 1 день назад

«Больших цен не бывает, бывают маленькие зарплаты»: в сети обсудили рост стоимости типичного завтрака

Общество 1 день назад

«Интересно, что о словах Мясникова думает Путин?»: согласно врачу, президент так же должен поставить третью прививку

Происшествия 1 день назад

«Выглядит как Джокер»: В Сети появилось видео, на котором напавший на людей в токийском метро ждет полицию

Общество 1 день назад

Рассказавшему о пытках в российских тюрьмах основателю проекта Gulage.net угрожают убийством

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика