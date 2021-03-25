Поющий депутат Майданов занялся безопасностью трудоустройства подростков

Певец Денис Майданов, вошедший в обновлённый состав Госдумы в качестве заместителя председателя комитета по культуре, занялся в первую очередь вопросом не совсем из области возложенных на него обязанностей. В интервью «Парламентской газете» он рассказал об инициативе по соблюдению прав работающих подростков.

Депутат не стал спорить с тем, что работать должны взрослые, а не дети, и уточнил, что речь идёт о работе с уже имеющимся запросом.

«Мы опросили 10 тысяч молодых людей в рамках программы “Трудоустройство подростков”. Так вот, 76 процентов сказали, что хотели бы подрабатывать в свободное от учёбы время, например в каникулы»

, – объяснил Майданов. Певец отмечает, что молодёжь хочет работать не только для получения денег на карманные расходы, но и для того чтобы помогать близким. Особенно это актуально стало в период пандемии, когда благосостояние многих семей упало.

«Именно поэтому мы предлагаем создать единую базу проверенных вакансий для подростков по всей стране. В неё смогут попасть только те работодатели, которые ведут свой бизнес честно, с соблюдением всех норм законодательства. Кроме того, в эту же базу кроме вакансий мы предлагаем включить образовательный и профориентационный контент, который поможет подросткам получить необходимые для той или иной работы знания и навыки»

, – рассказывает певец в статусе депутата.

В инициативе проговаривается право на бесплатную юридическую и психологическую поддержку подростков, а также субсидирование работодателей, которые готовы брать на работу подростков.