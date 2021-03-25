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Депутат Госдумы о том, как Москва откажется от труда мигрантов

Светлана Разворотнева поддержала идею вице-мэра столицы заменить гастарбайтеров местными рабочими

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Фото: @Pixabay

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев выступил с заявлением, что столичные власти собираются представить план по замене трудовых мигрантов на отечественных работников. Во время пандемии число рабочих рук, особенно на стройках, сократилось на 40 процентов. Таджики, узбеки, киргизы разъехались по домам, и не все смогли ввернуться из-за действующих ограничений и выросших цен на авиабилеты. В итоге, из 120 тысяч иностранных рабочих в Москве осталось только 40 тысяч. Недостающих тружеников планируется заместить внутренними ресурсами.

Правда, смелые планы вице-мэра у многих вызвали недоумение или даже усмешку - много ли в Москве найдется желающих взять в руки метлу или лопату. Но зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Светлана Разворотнева неожиданно поддержала чиновника.

-У Москвы хорошие шансы реализовать то, о чём говорил Бочкарёв. Здесь есть постоянный спрос, что очень важно. Безусловно, в регионах РФ работы нет, я знаю это по работе в Общественной палате, где были представители всех субъектов. Люди оттуда, конечно, с удовольствием ехали бы работать в Москву, в том числе на стройки. Может быть, пока это не сделано просто, понятно и прозрачно в режиме единого окна, нет договорённостей с субъектами РФ, — отметила Разворотнева в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт называет такие процессы мировой тенденцией.

-Конечно, нужно развивать историю с подтверждением рабочей профессиональной квалификации. В целом, это мировая тенденция — повышать квалификацию, производительность труда, она у нас ещё достаточно низкая в стране, особенно в строительстве, — считает Разворотнева. - И не только для строек. Нужно кадровые проблемы решать и для других отраслей. Москва делает огромное количество объектов в рамках программы капремонта.

Рубрика: Общество

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