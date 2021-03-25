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В России выявили почти 41 тысячу заболевших COVID-19 за сутки

Это максимальное количество за все время пандемии

Фото: Дмитрий Мальтера

За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса, это максимум за все время пандемии. 

За 30 октября в стране погибло от коронавируса 1 158 пациентов, полностью выздоровели еще 27 115 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597), Московской области (2737), а также Самарской (1458), Нижегородской (799) и Воронежской (793) областях. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса, зафиксировано 238 538 летальных исходов, выздоровели 7 358 539 человека.

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