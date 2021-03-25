Почему дорожает картошка

– По сравнению с 2020-м продукты подорожали на 10,58%, а непродовольственные товары – на 7,66%. Капуста стала дороже аж на 87,87%, цены на картошку скакнули на 74,11, на огурцы – на 60,5, томаты – на 58,8%. Причем ползучее повышение мы наблюдаем каждую неделю. Так, стоимость 1 кг картофеля за последние 7 дней выросла на 2,3%…

И это – загадка. Потому что никаких явных причин для переписывания ценников нет. К тому же, обычно по осени наоборот происходит снижение цен на овощи и некоторые фрукты. Но в этом году – они только-только начали снижаться, как тут же вдруг пошли вверх… Пожалуй, только капуста и яблоки ведут себя «по правилам», подешевев на 0,7 и на 1,1% соответственно.

Кстати, не исключено, что скоро начнут дорожать и мандарины. С 29 октября Роспотребнадзор запретил одной из турецких фирм-поставщиков их ввоз в Россию. И это решение скорее всего приведет к росту цен на мандарины независимо от страны происхождения. Впрочем, поскольку речь идет лишь об одном из поставщиков, есть шанс, что это не сильно скажется на рынке.

В любом случае, как правило, через какое-то время всегда находятся новые поставщики. Но поставлять продукцию они будут уже по более высокой цене.

Сейчас многие гадают: запрет на поставку мандаринов – решение политическое или исключительно санитарное? Поскольку нет доверия к властям, даже тогда, когда имеются реальные санитарные предпосылки для запрета, россияне начинают искать политический подтекст – не намеки ли это руководству Турции о недовольстве России по некоторым действиям Анкары? Ведь были уже у нас с Эрдоганом «помидорные войны»...

Но вернемся к ценам. Правительство давно уже декларирует попытки их урезонить, но особых успехов не достигло. Но если они придут к мысли, что все-таки надо регулировать цены искусственно, будет только хуже.

Заморозка или установление предельных цен на продовольствие дает эффект, если они недолгие и таким способом гасится некая чрезвычайная ситуация. Но если регулирование длится годами… Посмотрите, что творится на лекарственном рынке. Производитель регистрирует цены, потом они годами не индексируются. В итоге пациенты лишаются ряда лекарств, которые становится невыгодным ни завозить, ни производить. То же самое при ценовом регулировании может случиться и на рынке продовольствия.

На мой взгляд, самым правильным было бы запустить программу поддержки малоимущих, введя субсидии на приобретение продуктов (продуктовые карты или просто дополнительные пособия). Минэкономики на днях предложило включить продовольственную помощь малоимущим в комплекс мер по стабилизации цен. Но это пока всего лишь предложение.

Не исключаю, что оно таким и останется. Идея-то не новая. Я еще в 2008-м обсуждал ее с Аркадием Дворковичем, в то время помощником президента Дмитрия Медведева. И до сих пор никто не готов реализовать этот проект. Хотя это самый лучший ответ на все всплески цен на продукты.