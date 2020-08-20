«Интересно, что о словах Мясникова думает Путин?»: согласно врачу, президент так же должен поставить третью прививку

Очередное громкое заявление сделал доктор Александр Мясников. На этот раз он сказал, что людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний, лучше вводить три дозы препарата от коронавируса. В качестве примера он привел «Спутник V», а в качестве третьей дозы, которую надо давать пациенту через полгода, - «Спутник Лайт».

По мнению эксперта, после вакцинации в организме таких пациентов очень быстро снижается количество антител, поэтому иммунного ответа может быть недостаточно для противостояния вирусу.

«…если таким людям вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью, то они будут достаточно защищены», - пояснил медик.

Мясников считает важным внести ревакцинацию в общие рекомендации для лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Прямо скажем, в соцсетях от такой новости остались не в восторге.

«Мясников, а если подумать? Лично я - хроник с 40-летним стажем, и одна воспитываю ребенка. Желания умирать у меня нет», - написала женщина.

«Да уж, добрый доктор Айболит…» - ироничен читатель.

«Правильно! Даёшь три нормы!!!» - вспомнил советские лозунги пенсионер.

«Какая говорящая фамилия у коновала...» - отметил россиянин.

«Когда же телеболтуны, чиновники и иже с ними, дадут практикующим врачам по-настоящему лечить?» - задался риторическим вопросом москвич.

«Ох, прямо сразу десяток уколов жахнуть! Чтобы уж наверняка!» - звучит еще один ироничный комментарий.

«Жесть! Надо каждый вечер прививку ставить вместо ужина», - считает студент-приколист.

«Президенту 69 лет, интересно он в восторге от такой новости?» - вопросом к Мясникову меньше не становится.

«Во имя профицита… Бывает и трёх доз недостаточно… Живучие мы!» - шутит читатель.

«ПФР в восторге от теледоктора и с нетерпением ждёт, когда все пенсионеры последуют его советам», - ироничен пенсионер.

«Чем этот доктор заслужил такое уважение? Что то не нашел ни каких его трудов в области вирусологии. Вот что на руку не чист, это да. Как, впрочем, и остальные назначенные «специалистами», - написал напоследок россиянин.