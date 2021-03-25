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«Больших цен не бывает, бывают маленькие зарплаты»: в сети обсудили рост стоимости типичного завтрака

Россияне предлагают отказаться от типичного завтрака в пользу типичного обеда, пока цены на борщевой набор еще позволяют не питаться святым духом

Стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, превысила рекордные значения за последние десять лет. Об этом пишет Financial Times.

«Индикатор завтрака от FT, основанный на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес, вырос на 63% с 2019 года, большая часть этого скачка пришлась на период с лета этого года», - утверждается в статье.

Пищевые компании, среди которых Nestlé и Procter & Gamble повышают цены на товары, чтобы обеспечить прибыль. Они также предупреждают, что ситуация может ухудшиться. Опрошенные FT аналитики согласны с оценкой компаний.

По словам эксперта Уилла Оснато, сразу несколько факторов стали одновременно влиять на ситуацию на продовольственном рынке. Это сочетается с высоким спросом, который «превзошел любые ожидания».

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай», заявил, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться.

Пока идут «нерабочие дни», в соцсетях решили обсудить и тему завтраков.

«Может, кто знает, на что цены не взлетели? Сообщите! А то эксперты удивляются ростом цен на завтрак, а народ удивляется ростом числа всяких экспертов», - пошутил читатель.

«Больших цен не бывает, бывают маленькие зарплаты...» - уверен пенсионер.

«ЭТО не завтрак, это ни о чем», - уверен экономист.

«Так, отказываемся от типичного завтрака в пользу типичного обеда, пока цена на борщевой набор не взлетела до небес. А то придётся святым духом питаться», - призывает москвич.

Рубрика: Общество

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