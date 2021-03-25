«Вампиры не любят, когда звонят упыри»: в Сети появился ролик о телефонных мошенниках
Авторство ролика приписывают креативной команде МВД
В Сети появился ролик, авторство которого приписывают креативной команде МВД, но до сих пор ни на одной из платформ ведомства этот видеоматериал не появился.
В сюжете человек в образе вампира отвлекается от стакана с кровью, чтобы ответить на звонок. Собеседник представляется ему службой безопасности банка «Кровососущий авангард» и говорит, что заметил «подозрительную активность» на счету гражданина.
Вампир говорит «Не звони сюда, смертный». Ролик заканчивается фразой «Даже вампиры не любят, когда им звонят всякие упыри».
Новый шедевр в тему Хэллоуина от креативной студии МВД.— ИНГА (@aijjtot) October 29, 2021
Мы знаем, что у этих ребят с творчеством все в порядке, поэтому каждый раз их ролики мгновенно разлетаются по интернету. pic.twitter.com/yL4978bJDV
Стилистика сценки очевидно приурочена к празднику Хэллоуина, который в этот раз в России проходит в условиях локдауна.