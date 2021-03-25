Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:03

«Вампиры не любят, когда звонят упыри»: в Сети появился ролик о телефонных мошенниках

Авторство ролика приписывают креативной команде МВД

Фото: скриншот видео в Twitter

В Сети появился ролик, авторство которого приписывают креативной команде МВД, но до сих пор ни на одной из платформ ведомства этот видеоматериал не появился.

В сюжете человек в образе вампира отвлекается от стакана с кровью, чтобы ответить на звонок. Собеседник представляется ему службой безопасности банка «Кровососущий авангард» и говорит, что заметил «подозрительную активность» на счету гражданина.

Вампир говорит «Не звони сюда, смертный». Ролик заканчивается фразой «Даже вампиры не любят, когда им звонят всякие упыри».

Стилистика сценки очевидно приурочена к празднику Хэллоуина, который в этот раз в России проходит в условиях локдауна.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Общество 32 минуты назад

«Готовят электронный концлагерь»?» В сети обсудили, для чего кабмин вводит цифровые дубликаты документов

Общество 34 минуты назад

«А как без карточек на еду Луну и Марс осваивать?» В сети иронизируют над инициативой Минэкономразвития

Общество 59 минут назад

Депутат Госдумы отстоял право жителей Перми кормить бездомных животных и назвал Рашкина VIP-браконьером

Общество 1 час назад

Путин видит угрозу в компьютерных играх из-за финансирования терроризма

Общество 2 часа назад

Рашкин-убийца лося, сломавшийся Минюст и Навальный за иерея: новости к вечеру 29 октября

Общество 3 часа назад

Бастрыкина взяли в «блокаду»

Общество 4 часа назад

Рашкин и лось: накажут ли депутата Госдумы за браконьерство? Зависит от изощрённости адвоката

Общество 4 часа назад

«Матвиенко, "спасибом" сыт не будешь!» Медики ответили спикеру Совета Федерации

Общество 4 часа назад

Четыре катастрофы за неделю: почему взрываются газовые плиты и колонки в российских квартирах

Общество 4 часа назад

Эксперт: закупать ли дорожающие рис, гречку и овсянку впрок

Общество 4 часа назад

Полиция нашла два чехла с оружием в лесополосе, где был задержан Рашкин

Расследование 4 часа назад

Болезнь, утечка данных, две статьи УК. Что грозит покупателям ковид-паспортов?

Общество 4 часа назад

«То есть, лишать прав будут даже пьяных прокуроров и судей? И депутатов? И их мажоров-детей под наркотой?»

Общество 5 часов назад

Впервые в России дали реальные сроки за оскорбление чувств верующих: блогеры отправятся в колонию на 10 месяцев

Общество 5 часов назад

«Кто-нибудь, разбудите его – все работают в штатном режиме!» В сети обсуждают слова Собянина, что все предприятия соблюдают ограничения

Политика 5 часов назад

«Блаженны изгнанные за правду»: Алексей Навальный поблагодарил уволенного из-за него священника

Общество 5 часов назад

Светлану Светличную положили в больницу

Политика 5 часов назад

Мученик за Навального

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика