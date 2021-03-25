«Вампиры не любят, когда звонят упыри»: в Сети появился ролик о телефонных мошенниках

В Сети появился ролик, авторство которого приписывают креативной команде МВД, но до сих пор ни на одной из платформ ведомства этот видеоматериал не появился.

В сюжете человек в образе вампира отвлекается от стакана с кровью, чтобы ответить на звонок. Собеседник представляется ему службой безопасности банка «Кровососущий авангард» и говорит, что заметил «подозрительную активность» на счету гражданина.

Вампир говорит «Не звони сюда, смертный». Ролик заканчивается фразой «Даже вампиры не любят, когда им звонят всякие упыри».