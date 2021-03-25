В России запретят дегустацию коньяка

Правительство России одобрило запрет на реализацию и дегустацию коньяка, бренди и виноградной водки на специализированных ярмарках. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Изменения внесут в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью «О рекламе» в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции.

«Проектом поправок в законопроект вносятся следующие изменения: устанавливается запрет реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок коньяка, бренди и виноградной водки (Федеральным законом № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» коньяк, бренди и виноградная водка отнесены к винодельческой продукции), также устанавливается требование по подтверждению места произрастания винограда, из которого произведена винодельческая продукция, подлежащая реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок, в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза», – говорится в документе.