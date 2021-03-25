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Правительство одобрило компенсации малому бизнесу за время нерабочих дней

Субсидии будут представлены в размере одного МРОТ

Фото: Global Look Press

Правительство России одобрило распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО и малому бизнесу из-за нерабочих дней в связи с коронавирусными ограничениями. Об этом говорится на сайте правительства РФ. 

Как сообщается, проект распоряжения направлен на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства в особо пострадавших отраслях в размере одного МРОТ на каждого сотрудника в целях частичной компенсации их затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года". 

Ранее Владимир Путин подписал постановлении о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

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