«Картонные домики»: кому в России выгодно, чтобы сироты оставались без жилья
В последнее время что ни день – новости о возбужденных уголовных делах в отношении чиновников, которые «не замечают», какие хрущобы предоставляют сиротам, либо десятилетиями оставляют их без угла. Почему ситуация не меняется уже много лет?
В Самаре на днях уволили двух чиновников мэрии, которые передали своим родственникам квартиры, предназначенные для сирот. Вообще в последнее время что ни день – новости о возбуждённых уголовных делах в отношении чиновников, которые «не замечают», какие хрущобы предоставляют сиротам, либо десятилетиями оставляют их без угла. Почему ситуация не меняется уже много лет?
Пошли в отказ
Тюменская обл., пос. Первомайский
Пока Зумрад Шабанов служил в армии, дом, доставшийся ему с сестрой от лишенного родительских прав отца, был продан. Дело было в 2009-м. Юноша попросил документ, где бы ему отказывали в закреплении дома за ним – так он мог бы претендовать на иное жилье. Но ему отказали.
Без прописки, Зумрад все же смог устроиться работать сварщиком. Но с жильем ничего не выходило. Его обращения в разные инстанции ничего не дали. Он даже Путину писал… Лишь в мае 2021-го, после вмешательства СМИ, местный суд постановил наконец выдать ему новую жилплощадь.
Но, видимо, жизнь в полубездомном состоянии аукнулась – 15 июля его осудили в Тобольске на 3 года и 9 месяцев за кражу: Зумраду позвонил знакомый, попросил купить пива. Он пришёл, на полу спал ещё один человек, рядом лежал его телефон. Соблазн был велик и Шабанов перевёл себе 5000 рублей…
Свердловская обл., г. Нижние Серги
Пока Алексей Маклаков после детдома учился в университете в Екатеринбурге, квартиру, где он был прописан и где жил его брат-алкоголик, приватизировали и продали. В очередь на другое жилье сироту не ставят: мол, пропустил срок подачи заявления. Но он его подавал – ещё в 2015-м, сразу, как узнал от соседки, что пьянчуга-брат продал квартиру и пропал (он скоропостижно скончался после сделки). Заявление у него не приняли, но обещали прислать документы по электронной почте. Не прислали.
В общем, он проиграл шесть судов, которые признавали, что приватизация прошла с нарушением, но не отменяли её. А требования прокуратуры попросту игнорировали.
Гражданин, получивший квартиру Алексея в собственность, говорят, имеет большой вес в городе. Он разместил там свою риэлторскую фирму. Маклакову, который сейчас работает геологом, взялись помогать в благотворительном фонде «Соучастие в судьбе».
Ростовская обл. пос. Малиновка
17 октября задержан глава Кагальницкого района Игорь Грибов. В том числе и за «картонные домики» для сирот. Тонкие стены, холод, гуляющие полы и потолки, переполненные выгребные ямы в коридорах… Тут ютится семья сироты с маленькими детьми.
На строительство этих «хором» было потрачено 7 млн руб. из регионального бюджета Грибов лично подписал акт приёмки, уверяя: жилье пригодно к проживанию.
Другого мнения придерживается Следком, который провёл проверку и сообщил: квартиры не соответствуют проектной документации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам. Эксперты выявили грубейшие нарушения, которые угрожают жизни и здоровью жильцов.
Таких историй – в каждом регионе не одна и не две. Сирот селят в заброшенные детские садик, аварийные развалюхи, а в ожидании жилья они ютятся в заброшках, палатках, хорошо если добиваются мест в общежитиях... Но и это ещё не всё: без прописки практически не найти нормальной работы. А жизнь в полубомжёвском стиле отнюдь не способствует успеху.
Власти словно выталкивают с детства лишённых семьи и дома людей на обочину жизни.
Меры приняты?
Каждый год на разных уровнях раздаются призывы преломить тенденцию. И кое-что (правда, очень мало) удалось. Например, отчасти отвадить от сирот чёрных риелторов, которые ещё недавно жадно слетались на выделяемые выпускникам детдомов метры.
– Жилье предоставляется в спецнайм, то есть пять лет оно не может быть приватизировано и продано, – говорит юрист благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Павел Денисов.
А вот ещё одно новшество – выдавать сиротам не квартиры, а сертификаты – эксперт считает спорным:
– С 2019-го это был пилотный проект в Приморье, – говорит Денисов. – С этого года он действует в 14 регионах. Мне эта система не нравится, потому что государство фактически скидывает с себя все обязанности. Никакого контроля – ни того, что приобретается, ни как в дальнейшем используется, нет ли мошеннических схем по отношению к сиротам. Оно попросту даёт деньги и срок на их использование, и больше ничего. А ведь в этом случае сироты приобретают жилье в собственность, и они легко могут оказаться жертвами мошенников, которые выманят у них квадратные метры.
Сама система построена неправильно, – уверен Денисов. – За распределением жилья отвечает Минпросвещение, но ведь жильём в стране ведает Минстрой. Кстати, деньги на приобретение квартир сиротам выделяются, исходя из норматива, установленного именно Минстроем. Понятно, что это ниже рыночной стоимости – при том что на этом рынке идёт постоянный рост цен. Сейчас, впрочем, сироты могут добавить к сертификату маткапитал и приобрести квартиру чуть просторнее, чем им положено по метражу.
Насколько безнадёжна ситуация можно понять, если прибавить к отмеченной юристом проблеме ряд других – скажем, что строительство в регионах ведётся не слишком активно, и квартир банально не хватает; что застройщик обязан передавать муниципалитетам 25% застройки для соцнужд, но это далеко не всегда исполняется.
– Кроме того, даже решения суда для некоторых регионов не указ, – продолжает Денисов. – Так, в Туве, или в Иркутской обл. считают, что сироты должны ждать своей очереди, не обращая внимание на суд. Хотя в законе чётко сказано: с 2013-го очередь отменена. А в 2014-м пленум Верховного суда специально разъяснял: сироты должны получать жилье сразу после наступления 18-летия.
Есть и ещё один нюанс. В практике самого Денисова немало примеров, когда сиротам ни органы опеки, ни сотрудники детдомов вообще не говорили о том, что дети должны подать заявление о предоставлении им жилья. А отведено им на это всего лишь 5 лет – с 18 до 23-х. Не подал заявления – все, пролетел навсегда.
– С 2018-го это правило наконец изменили, – отмечает юрист. – И теперь как только ребёнку исполняется 14 лет обязанность включать его в список на получение жилья возложена на опекунов, попечителей, детские дома. Если они этого не делают, их ошибки должны исправить органы опеки. Теперь уже чиновники не могут использовать отговорку, что раз сирота не подал заявления, значит, жилье ему не нужно.
«Кто живет в квартирах сирот?»
Несмотря на все эти новации, кривая необеспеченных жильём сирот в стране по-прежнему идёт вверх. И многие сироты дошли уже до края.
В морозном феврале 2018-го в Кызыле (Тува) в здании агентства по делам семьи и детей 30 человек устроили «ночёвку». Это были сироты, которые десятилетиями не могут получить жилье. У каждого на руках – решения суда о том, чтобы им были предоставлены квартиры. 21 человека задержала полиция. И их же... оштрафовали. Правда, Следком после этого все же возбудил уголовное дело о халатности чиновников.
В июле 2018-го во Владивостоке воспитанники детдомов объявили бессрочную голодовку. Они больше не могли ждать. У каждой из 6 активисток – решения судов, которые не исполняются годами.
В 2019-м в Белгороде мужчина пытался покончить с собой перед зданием администрации, отчаявшись получить квартиру, положенную ему как сироте. Доведённого до отчаяния человека спасли и... отправили в психушку. Вот такое решение вопроса.
В 2020-м в Уфе 37-летняя Наталья Зырянова вышла с плакатом «Кто живёт в квартирах сирот?» к зданию администрации. Почти 20 лет она борется за получение жилья, которое ей положено по закону. А пока вынуждена с двумя детьми ютиться в бане знакомых на их даче. Школьники (тогда им было 10 и 11 лет) ходят 2,5 км до школы по проезжей части – автобус за ними не приезжает. Женщина работает маляром.
Чиновники прогнали её от здания, полиция посочувствовала. Сразу после этого в школе у детей начались проблемы, опека чуть не лишила её родительских прав...
Кому выгодно, чтобы так было?
Печальная статистика
- В 2016-м Генпрокуратура провела всероссийскую проверку, выявив более 80 тысяч нарушений в сфере обеспечения сирот жильём.
- В 2020-м Счётная палата опубликовала отчёт по результатам своей проверки: с 2017 по 2019-й количество сирот, имеющих право на жилье, но не получивших его, только увеличивалось. И если на 1 января таких было 175 000 человек, то на 1 января 2020-го их стало уже 191 тысяч.
- При этом на начало 2020-го на учёте стоят 279 000 сирот, нуждающихся в жилье.
- Среднее время ожидания жилья сиротами – 7 лет, в отдельных регионах – 20 лет. В Мордовии – 34 года, в Ингушетии – 47 лет, в Чечне – 49 лет.
- В 2018-м из 25 000 человек 12 000 сирот получили жилье через суд. В 12 регионах (Калининградской, Новгородской обл., Еврейской АО и др.) квартиры сиротам предоставляются только по решению суда.
- На приобретение жилья сиротам в 2019-м федеральный бюджет выделил 7,4 млрд руб., региональные – 31,8 млрд. руб. Этого недостаточно, но даже эти деньги не осваиваются: к 1 декабря 2019-го реализовано только 4,4 млрд руб. из госбюджета. А в 5 субъектах (Калмыкия, Саха, Северная Осетия, Астраханская и Курганская обл.) освоение составило 0%.
- На начало 2021-го, по сообщению вице-премьера Татьяны Голиковой, в России 406 128 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.