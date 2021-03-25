«Картонные домики»: кому в России выгодно, чтобы сироты оставались без жилья

Пошли в отказ

Тюменская обл., пос. Первомайский

Пока Зумрад Шабанов служил в армии, дом, доставшийся ему с сестрой от лишенного родительских прав отца, был продан. Дело было в 2009-м. Юноша попросил документ, где бы ему отказывали в закреплении дома за ним – так он мог бы претендовать на иное жилье. Но ему отказали.

Без прописки, Зумрад все же смог устроиться работать сварщиком. Но с жильем ничего не выходило. Его обращения в разные инстанции ничего не дали. Он даже Путину писал… Лишь в мае 2021-го, после вмешательства СМИ, местный суд постановил наконец выдать ему новую жилплощадь.

Но, видимо, жизнь в полубездомном состоянии аукнулась – 15 июля его осудили в Тобольске на 3 года и 9 месяцев за кражу: Зумраду позвонил знакомый, попросил купить пива. Он пришёл, на полу спал ещё один человек, рядом лежал его телефон. Соблазн был велик и Шабанов перевёл себе 5000 рублей…

Свердловская обл., г. Нижние Серги

Пока Алексей Маклаков после детдома учился в университете в Екатеринбурге, квартиру, где он был прописан и где жил его брат-алкоголик, приватизировали и продали. В очередь на другое жилье сироту не ставят: мол, пропустил срок подачи заявления. Но он его подавал – ещё в 2015-м, сразу, как узнал от соседки, что пьянчуга-брат продал квартиру и пропал (он скоропостижно скончался после сделки). Заявление у него не приняли, но обещали прислать документы по электронной почте. Не прислали.

В общем, он проиграл шесть судов, которые признавали, что приватизация прошла с нарушением, но не отменяли её. А требования прокуратуры попросту игнорировали.

Гражданин, получивший квартиру Алексея в собственность, говорят, имеет большой вес в городе. Он разместил там свою риэлторскую фирму. Маклакову, который сейчас работает геологом, взялись помогать в благотворительном фонде «Соучастие в судьбе».

Ростовская обл. пос. Малиновка

17 октября задержан глава Кагальницкого района Игорь Грибов. В том числе и за «картонные домики» для сирот. Тонкие стены, холод, гуляющие полы и потолки, переполненные выгребные ямы в коридорах… Тут ютится семья сироты с маленькими детьми.

На строительство этих «хором» было потрачено 7 млн руб. из регионального бюджета Грибов лично подписал акт приёмки, уверяя: жилье пригодно к проживанию.

Другого мнения придерживается Следком, который провёл проверку и сообщил: квартиры не соответствуют проектной документации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам. Эксперты выявили грубейшие нарушения, которые угрожают жизни и здоровью жильцов.

Таких историй – в каждом регионе не одна и не две. Сирот селят в заброшенные детские садик, аварийные развалюхи, а в ожидании жилья они ютятся в заброшках, палатках, хорошо если добиваются мест в общежитиях... Но и это ещё не всё: без прописки практически не найти нормальной работы. А жизнь в полубомжёвском стиле отнюдь не способствует успеху.

Власти словно выталкивают с детства лишённых семьи и дома людей на обочину жизни.