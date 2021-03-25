Облачно, местами дожди, до плюс 10: погода в Москве и Московской области на 29 октября

В столице и Подмосковье сегодня будет облачно, местами небольшие осадки.

В пятницу, 29 октября, регион будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта, сообщает портал «Метеоновости». Температура воздуха в городе составит от 7 до 9, по области будет от 5 до 10 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; атмосферное давление около 754 мм рт. ст. Геомагнитный фон спокойный.

«Температура воздуха в дневные часы комфортная. И лишь перепады атмосферного давления могут негативным образом отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. В группе риска, как гипертоники, так и гипотоники», – предупреждают специалисты, советуя следить за самочувствием, больше отдыхать и бывать на свежем воздухе.