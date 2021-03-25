Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:19

Облачно, местами дожди, до плюс 10: погода в Москве и Московской области на 29 октября

Сегодня ожидаются перепады атмосферного давления, которые могут сказаться на самочувствии людей с заболеваниями сердца

Фото: Global Look Press

В столице и Подмосковье сегодня будет облачно, местами небольшие осадки.

В пятницу, 29 октября, регион будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта, сообщает портал «Метеоновости». Температура воздуха в городе составит от 7 до 9, по области будет от 5 до 10 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; атмосферное давление около 754 мм рт. ст. Геомагнитный фон спокойный.

«Температура воздуха в дневные часы комфортная. И лишь перепады атмосферного давления могут негативным образом отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. В группе риска, как гипертоники, так и гипотоники», – предупреждают специалисты, советуя следить за самочувствием, больше отдыхать и бывать на свежем воздухе.  

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Путину не нужно притворяться: политолог Александр Рар о выступлении президента РФ на «Валдае»

Общество 21 минуту назад

Суд назначил наказание для владельцев «Зимней вишни» и других фигурантов дела о пожаре в ТЦ

Общество 1 час назад

Главное к 29 октября: врачи рассказали, как защитить детей от ковида, 400 тысяч за смерть под поездом

Общество 10 часов назад

40 000 заболевших, внук-инспектор «красной зоны» и подозрения о встрече Путина и Лукашенко в Крыму: новости к вечеру 28 октября

Общество 11 часов назад

«Мы в начале следующей главы интернета»: Facebook меняет название на Meta

Политика 12 часов назад

Приедет ли Лукашенко в Крым? Высший госсовет РФ и Беларуси пройдёт 4 ноября

Политика 13 часов назад

Адвокат Иван Павлов объявлен в розыск

Общество 14 часов назад

«Проблема в том, что мы вам не верим!» В сети объяснили властям, почему не сработала кампания по вакцинации

Общество 15 часов назад

Ревакцинация: считать антитела или делать прививку несмотря ни на что?

Общество 15 часов назад

«У нас сажают не преступников, а тех, кто их разоблачает?» В сети в шоке от международного розыска Савельева

Политика 15 часов назад

«Будет больше возможности проявлять принципиальность»: Палата адвокатов не пошла на поводу у Минюста, требующего оставить депутата без работы

Недвижимость 17 часов назад

Стройка во время кризиса: Пенсионный фонд приостановит возведение всех зданий

Общество 19 часов назад

Краевой суд в Хабаровске отменил запрет паблика феминистки Юлии Цветковой

Общество 20 часов назад

«Можно напринимать кучу нелепых законов»: Геннадий Онищенко раскритиковал обязательную вакцинацию

Общество 20 часов назад

Сторожа, застрелившего сотрудника ФСИН и бизнесмена в лесу, приговорили к 18 годам лишения свободы

Без рубрики 20 часов назад

Торнадо в США

Общество 20 часов назад

«Мигрантов стало намного меньше»: жители Коммунарки рады масштабному рейду полиции

Общество 20 часов назад

«Не успеваем, много вызовов»: Регионы России захлебнулись в новой волне коронавируса

Общество 21 час назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика