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Новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 установлен в России

За последние 24 часа в стране выявлено 39 849 новых заболевших

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России зафиксировано 1 163 летальных исхода, это максимум за все время пандемии, следует из данных оперштаба.

Как сообщается, за последние 24 часа в стране выявлено 39 849 новых случаев коронавируса, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки еще 30 462 человека.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452), Московской области (2556), а также Самарской (1389), Нижегородской (806) и Воронежской (776) областях. 

На этот момент в стране первым компонентом вакцинировались 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла – 50 960 796. Уровень коллективного иммунитета на 29 октября составляет 46,8%.

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