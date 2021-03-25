Новая мишень рейдеров: Пассивность силовиков Камчатки подрывает экономику Дальнего Востока

Верфь стратегического значения

Имя Петропавловской судоверфи имени В.И. Ленина (ПСРВ) в советские годы гремело на весь Союз. На заводе ремонтировали и строили все типы судов рыбацкого флота, включая плавбазы и рыбоконсервные заводы, производили технологическое и промысловое оборудование. Это был настоящий город в городе площадью более 30 Га: с мощной инфраструктурой, удобной акваторией на входе в бухту, причалами, плавучими доками, собственной электростанцией и бомбоубежищем.

Легендарное в прошлом предприятие последние 25 лет пребывало в депрессии и в 2014 году было признано банкротом. В 2018 году компанию купил на аукционе с молотка за 470 млн рублей местный рыбопромышленник Николай Куйбида, решивший инвестировать в возрождение судостроительной отрасли края. Победа в аукционе стала шоком для других участников, которые играли на понижение в интересах китайских инвесторов. Бизнесмены из Поднебесной собирались забрать стратегически важный для края и всего Дальнего Востока актив буквально за копейки — за 300 млн. руб. и вели закулисную подготовку к торгам. Куйбида появился в последний момент и дал цену выше, сорвав конкурентам все планы. Всего с дальнейшими инвестициями Куйбида вложил в предприятие более 1 млрд собственных средств.

На судоверфи начались активные работы по очистке акватории, обслуживанию причалов, восстановлению инфраструктуры и сети зданий.

Власти края приветствовали победу камчатского предпринимателя, так как связывали с возрождением ПСРВ большие надежды. Крупная судоремонтная база на Камчатке остро необходима всей рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока. В акватории Берингова и Охотского морей рядом с полуостровом, ведут промысел более 600 судов. Флоту гораздо ближе и экономически выгоднее проходить комплексное обслуживание в Петропавловске-Камчатском, чем идти на ремонт в Южно-Корейский Пусан.

У самих камчатских рыбаков появилась возможность строить малотоннажный флот «дома», а не на другом конце страны в Калининграде. Впервые за долгие годы года на ПСРВ был торжественно заложен первый из шести малотоннажных рыболовных сейнеров по заказу местного рыбодобывающего предприятия Колхоза имени Ленина.

Ремонтная база и собственный логистический центр для перегрузки арктических судов требовался и Росатому, главному куратору «Севморпути». Переговоры о создании такого хаба на территории ПСРВ начались с новым собственником в 2020 году.

И, наконец, на части территорий ПСРВ планировалось разместить газо-распределительную станцию, которая должна была обеспечивать жителей Камчатки голубым топливом. По расчетам, строительство станции сокращало расходы бюджета Камчатского края на десятки миллиардов рублей ежегодно.

Однако, сбыться этим масштабным планам было не суждено. Будущее камчатского судостроения и других программ федерального значения оказалось под угрозой из-за человеческой алчности. Местные дельцы, похоже, решили еще раз обанкротить предприятие и нагреть на судоверфи руки в лучших традициях 90-х. По мнению адвокатов Николая Куйбиды ОА «КОМКОН» подвергся тщательно продуманной и спланированной рейдерской атаке.