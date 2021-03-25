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Эксперт: закупать ли дорожающие рис, гречку и овсянку впрок

Крупы снова выросли в цене

Фото: Global Look Press

- В этом году были не очень хорошие погодные условия, поэтому урожай собран не очень большой. Это, конечно, будет влиять на цены, - объясняет «Собеседнику» экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. - Гречка по сравнению с декабрем подорожала на 15%. Но в течение октября цена менялась менее, чем на 1 процент. Пшено, наоборот, снизилось в цене на 3,2 процента. Чуть возрастает рис - на 4%. Сейчас во всем мире дорожают зерновые — здесь виноват и возросший спрос со стороны Китая, и нехватка дешевой рабочей силы из-за локдауна. А если зерновые дорожают, то естественно, возрастает интерес к экспорту этих товаров. Из-за этого цены на внутреннем рынке тоже растут. Тем более, запрет на вывоз гречихи из России перестал действовать 1 сентября. Но доставка в разные населенные пункты и торговые точки может стоить разных денег. Поэтому то, что мы видим в магазинах может отличаться от тех же данных Росстата. Это так называемая личная инфляция, он может быть выше официальных данных. Кроме того, у нас подорожали все продукты нефтехимии и, соответственно, выросли в цене все виды упаковки — целлофан, пластик. Из-за роста нефти подорожал бензин, а это влияет на стоимость транспортировки. Рост тарифов ЖКХ тоже вносят свою лепту в цены. Поэтому продолжение роста мы цен мы еще увидим.

Стоит ли играть на опережение и забивать шкафы запасами круп, опасаясь инфляции?

- Если что-то и закупать, то только с длительным сроком хранения — не более, чем на полгода вперед, - отвечает эксперт. - Имеет смысл хранить только тот запас, который вы гарантированно съедите за полгода. Бежать в панике, хватать с полок все упаковки с крупами смысла нет — они у вас пропадут, либо будете потом питаться продуктами плохого качества. Не забывайте, что любой рост спроса — это сигнал для сетей, что можно поднять цены. Розничная торговля может воспользоваться возникшим ажиотажем и еще больше взвинтить цены — мы таким образом сами себе еще больше навредим. Закупая что-то впрок, надо думать, нужен ли вам на самом деле этот продукт, и успеете ли вы его съесть до истечения срока годности.

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