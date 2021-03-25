Бастрыкина взяли в «блокаду»

Личный опыт потерпевшего, четыре года пытающегося защитить свои права от коррупции в СК.

Следственный Комитет исторически был и остаётся одним из самых «интерактивных» правоохранительных ведомств России. Взять хотя бы то, что его Председатель регулярно проводит личные приёмы граждан, после которых «система» часто обретает человеческое лицо, а законы силу.

Ни министр внутренних дел, ни директор ФСБ подобным не занимаются – видимо слишком важные фигуры, только новый Генпрокурор и то, наверное, потому что является выходцем из СК. Но первым руководителем федерального силового ведомства, который напрямую начал общаться с гражданами, был именно Александр Бастрыкин.

Личных приёмов боятся, как огня, потому что часто они заканчиваются плачевно для сотрудников СК и правонарушителей, которым по различным причинам удаётся уходить от ответственности.

В то же время, личные приёмы – эффективное средство манипулирования Александром Ивановичем, как бы странно это не звучало. Подавая ему «правильную» повестку, ответственные за организацию личных приёмов ведут свои подковёрные игры и сами решают, что Председателю доложить, а что припрятать под сукно …пусть даже речь может идти о вопиющей коррупции в самом СК.

Казалось бы: если заявитель оббил пороги всех нижестоящих подразделений, везде получил «отписки» и не может защититься, то в поисках справедливости он непременно попадёт к Александру Ивановичу, который уж точно разберётся. Не тут-то было!

Такое впечатление, что сотрудники лучше доложат своему Председателю про рядовую невыплату зарплаты или некачественную медицину, чем про то, как по нескольку лет следователи СК прячут от правосудия своих собственных коллег и заказчика нескольких убийств. Видимо, знают – Бастрыкин надёжно ограждён и дезинформирован организаторами личных приёмов, значит на особо тяжкие преступления можно вообще не реагировать.

Какими мотивами они при этом руководствуются, значения не имеет. За взятки ли, либо из карьеризма. Главное тут то, что закон применяется избирательно, а принцип равноправия забывается вовсе.

Лично я сделал за 4 года, пока нахожусь в статусе потерпевшего по очень серьёзному делу центрально аппарата СК, более 20 заявок на личный приём. Потому что следователи, мягко говоря, занимаются укрывательством. И поверьте, мне действительно есть, какие доказательства продемонстрировать и о чём официально заявить, без фантазий и преувеличений. Головы точно полетят.

Каждый раз сотрудники телефонной линии для записи граждан на личный приём к Председателю СК выслушивали, оформляли всё (с их слов). Только без толку. Потому что дальше исключительно их руководитель решал, что Александр Иванович знать должен, а что нет.

И, как только этот самый руководитель (общался я с его заместителем), в очередной раз слышал моё «я хочу заявить о коррупции и готов лично предоставить Председателю улики», заявка сразу становилась непроходной – корпоративный дух, видимо.

Как я слышал, именно поэтому в СК был создан «Информационный центр», главной задачей которого, как это пояснял Александр Бастрыкин своим подчинённым, является его объективное информирование о происходящем в ведомстве, потому что слишком часто о негативе Председатель узнаёт из СМИ.

И тут сложно не согласиться – имидж следствия вещь хрупкая и наработанный авторитет запросто замарать. Особенно коррупцией.

Так вот, «Информационный центр» даром, что сформирован из новых работников, это - те же сотрудники СК и правила игры в бюрократический «футбол» им очень хорошо известны. Начиная от нежелания операторов представляться, заканчивая отказами оформлять обращения! Да, вы не ослышались:

«Если вы хотите сообщить о коррупции, нажмите два», - говорит автоответчик. Нажимаю, затаив дыхание - второй раз за квартал и третий за полугодие пытаюсь прорвать замкнутый круг бездействия.

«Я не буду оформлять ваше заявление, идите в ближайший следственный отдел и пишите жалобу о несогласии со следствием», - говорит сотрудница на том конце провода, услышав, что я начал рассказывать ей про время, место и способ получения взяток конкретными сотрудниками СК.

«Девушка, но я хочу заявить о доказанном факте коррупции, потому что ни одно из десятков моих заявлений о преступлении, поданных за 4 года, не рассмотрено в установленном порядке, а у вас тут горячая линия! Как мне достучаться до Александра Ивановича?», - чуть не плачу в трубку я.

«Запишитесь на личный приём», - парирует моя визави.

«Так не записывают уже 5 год!», - вздыхаю я.

«Ничем помочь не могу», - отрезает моя собеседница.

Зачем тогда создан «Информационный центр»? Для того, чтобы на страничках соцсетей публиковать гламурные фотографии из жизни следствия и лгать о чуткости к гражданам, формируя у Председателя ложную картину благоденствия?

И как попасть на его личный приём, если туда годами не записывают, а тыл ответственного управления надёжно прикрыт «Информационным центром»? Не лучше ли тогда стать, как МВД и ФСБ, замкнутым ведомством?

Александр Иванович, они это серьёзно? Не верите? А Вы позвоните инкогнито своим «информаторам»…

Вадим Багатурия, потерпевший по уголовному делу №11702450039000051