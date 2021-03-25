Сторожа, застрелившего сотрудника ФСИН и бизнесмена в лесу, приговорили к 18 годам лишения свободы

Cтарший помощник прокурора края Евгений Синельников сообщил журналистам, что суд приговорил сторожа Николая Макарова к 18 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в убийстве начальника регионального управления ФСИН Забайкалья, генерала-майора Евгения Шихова и предпринимателя Виталия Раздобреева, пишет «Интерфакс».

Оба мужчины были застрелены из охотничьего ружья 24 апреля в лесничестве Крымского района. Следствие установило, что выстрелы произвел именно сторож, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения.

Также суд взыскал со сторожа Макарова 4 миллиона рублей в пользу потерпевших – семей убитых служащих.

Сам Макаров вину признать отказался, заявляя, что не помнит, что произошло в тот день.