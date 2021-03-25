«Проблема в том, что мы вам не верим!» В сети объяснили властям, почему не сработала кампания по вакцинации

Появилась информация, что российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса.

По информации СМИ, этот вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Один из источников отметил, что «озабоченность этой темой высокая».

«Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление Администрации президента будет за неё отвечать, ещё не определено», - добавил он.

Ранее продвижением вакцинации среди населения занималась АНО «Национальные приоритеты», однако результаты её деятельности оценили как «слишком агрессивные и негативные», поскольку жители страны не восприняли основной акцент, сделанный на угрозе летального исхода при отказе от прививки. Ещё одной ошибкой признали чрезмерное внимание к столице и недостаточное - к регионам. Наряду с этим планируют активнее бороться с противниками вакцинации.

Эксперты, в свою очередь, предлагают провести более чёткую логическую связь между прививкой и снятием ограничений в сознании граждан, а также прибегнуть к именным приглашениям на процедуру иммунизации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что неудачи при попытках убедить граждан в безальтернативности вакцинации говорят об определённой недоработке государства. Тем не менее, он отметил, что в этом вопросе необходима и более ответственная позиция населения. Представитель Кремля напомнил, что нужно взять на себя ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизнь, и привиться.

После появления новости, в соцсетях началось живое её обсуждение. Ведь люди ещё не успели отойти от предыдущей кампании, а тут над ними нависла новая…

«Есть предложение по перезапуску. Исключите из «добровольного согласия» отказ от ответственности, и включите туда компенсацию 10 млн рублей, если человек в течение полугода столкнётся с серьёзными побочками, тромбами, опоясывающим лишаем, сердечной недостаточностью, или умрёт. Побочек же официально ноль, вообще ноль, так что платить никому не придётся. А экономика ежедневно теряет миллиарды, даже, наверное десятки-сотни миллиардов. Так что даже если выплатите кому, не обеднеете», - звучит разумное предложение.

«Да куда уж ещё перезапускать? Всё, чтобы отпугнуть людей, вы уже сделали. А слушать вашу очередную сказку, после сплошного вранья, никто не станет», - пишет читатель.

«Нифига нового не будет, так как заседает во власти старый совок. А они привыкли к такой лозунговой рекламе, и сводке с полей и огородов. Только в век интернета это негатив несёт, и работает обратно», - считает программист.

«Понятно. То же самое ещё раз и с самого начала... Мотор!» - дал старт шутник.

«Пусть перезапускают! Тем самым, ещё больше увеличат утраченное доверие населения к государству», - уверен пенсионер.

«Пока власти не прекратят врать и скрывать реальную ситуацию, доверия не будет! Огромное количество людей, в том числе привитых, переболели и своими глазами видели, что творится в ковидных больницах. К тому же, зациклиться на одной только вакцинации - это ошибка, и проблему не решит! Не нужно считать людей дурачками!» - расписал экономист.

«Определённая недоработка государства» длинной в 30 лет», - продлил мысль Пескова читатель.

«Пока государство не уберёт добровольное согласие и не возьмёт ответственность на себя, дело не сдвинется», - считает медик.

«Как же их бесит, что они не могут манипулировать людьми в этом вопросе!» - пишет россиянин.

«Мы не верим вам! Не верим! Не верим ни одному ни вашему слову, ни словам дикторов из телевизора. Только в этом проблема!» - объяснил власти рабочий.

«Наряду с этим планируют активнее бороться с противниками вакцинации». Боюсь даже спросить «как»?» - в шоке от фразы из новости читатель.

«Опять обнуление», - иронично и кратко пошутил сибиряк.

«100 тысяч каждому привитому россиянину платите, и не надо будет ничего перезапускать. А вообще, поздно спохватились. Спасёт только, если упадёте на колени перед народом, публично покаетесь и накажете виновных в ковидобесии, начиная с Собянина», - расписал пенсионер.

«Правильно, деньги на компанию освоены и теперь, когда все потрачено можно начинать вторую серию этого плохого кино...» - нашёл своё объяснение выходу «сиквела» россиянин.