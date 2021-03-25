«Не успеваем, много вызовов»: Регионы России захлебнулись в новой волне коронавируса

Российские регионы вновь оказались не готовы к новой волне коронавируса. Заболеваемость растет, количество коек, напротив, - сокращается стремительными темпами. «Мы ждали скорую весь день, но так и не дождались», - говорят местные жители.

По данным Минздрава, ситуация с коронавирусом особо серьезная сразу в семи регионах. В антирейтинг вошли Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, Башкирия и Татарстан.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, число обратившихся к медикам после заражения коронавирусом пациентов приближается к максимуму прошлого года. Осенью 2020 года на пике заражаемости за медпомощью обращались по всей стране 1,3 млн пациентов. Сейчас в искусственной вентиляции легких нуждаются около 7 тыс. пациентов, и эта цифра также растет.

Из регионов едва ли не каждый день приходят тревожные новости. Местные жители часами ждут врачей скорой помощи (некоторые так и не дожидаются), в больницах не хватает коек и врачей, а чиновники ничего не могут с этим сделать. Ситуация ухудшается и из-за сезонных болезней: ОРВИ и гриппа. «Собеседник» публикует сводку из регионов, которые начинают захлебываться от ковида.