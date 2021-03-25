«Не успеваем, много вызовов»: Регионы России захлебнулись в новой волне коронавируса
Страна оказалась не готова к возвращению пандемии. "Собеседник" публикует рассказы жителей регионов.
Российские регионы вновь оказались не готовы к новой волне коронавируса. Заболеваемость растет, количество коек, напротив, - сокращается стремительными темпами. «Мы ждали скорую весь день, но так и не дождались», - говорят местные жители.
По данным Минздрава, ситуация с коронавирусом особо серьезная сразу в семи регионах. В антирейтинг вошли Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, Башкирия и Татарстан.
Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, число обратившихся к медикам после заражения коронавирусом пациентов приближается к максимуму прошлого года. Осенью 2020 года на пике заражаемости за медпомощью обращались по всей стране 1,3 млн пациентов. Сейчас в искусственной вентиляции легких нуждаются около 7 тыс. пациентов, и эта цифра также растет.
Из регионов едва ли не каждый день приходят тревожные новости. Местные жители часами ждут врачей скорой помощи (некоторые так и не дожидаются), в больницах не хватает коек и врачей, а чиновники ничего не могут с этим сделать. Ситуация ухудшается и из-за сезонных болезней: ОРВИ и гриппа. «Собеседник» публикует сводку из регионов, которые начинают захлебываться от ковида.
«Минздраву «спасибо»
В Удмуртии статистика по коронавирусу бьет все рекорды - если раньше врачи в поликлиниках принимали по 40 человек, то сейчас число пациентов в сутки увеличилось до 100. В регионе наблюдается дефицит ковидных коек (свободно менее 10%), врачей также не хватает. Из-за нагрузки медики не приезжают на некоторые вызовы, говорят местные жители.
— У меня теща привита три месяца назад. Недавно заболела коронавирусом. Врачи (на вызов) даже не приезжают. Обратились к (главе Удмуртии Александру) Бречалову. После этого заведующая (поликлиники) позвонила, наорала, мол, чего жалуетесь? Только после того, как второй раз обратились куда только можно, их с тестем увезли в больницу, - рассказывает житель Ижевска Илья Логинов. Он добавил, что сейчас с семейной парой все в порядке.
Но есть и более трагичные истории. У Марины Коробейниковой в начале октября умер муж, однако врачи городской больницы №6 даже не сообщили ей об этом. О трагедии женщина узнала от представителей ритуальной службы.
— Сказали, что моего мужа перевезли в морг, давайте заключать договор. Это что? Никто из медиков не позвонил, сказали потом: типа перепутали цифры. Никому такого не желаю. И Минздраву «спасибо», - говорит она.
В Пермском крае обстановка еще серьёзнее - регион стабильно входит в десятку лидеров по заболеваемости ковидом. Больницы переполнены, и пациентов с коронавирусом собрались отвозить в психиатрические и наркологические диспансеры. Об этом заявила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, отметив, что «количество больных просто невероятное». Жители Перми говорят о многочасовом ожидании скорой помощи.
— В пятницу заболела родственница. В субботу ей вызвали скорую, никто не приехал. Вечером на повторный звонок ответили: не успеваем, много вызовов! Та же история повторилась в воскресенье. И только на третий день скорая увезла ее в пермскую больницу. Врачи сказали - болезнь запущена, поздно привезли. Боролись за ее жизнь, но через две недели мы ее потеряли, - рассказала жительница города Добрянка Пермского края.
Семья пермяка Дениса Старикова в полном составе заболела коронавирусом. По его словам, бригада врачей приехала на вызов, но без лекарств. «Вы на карантине, покупайте сами», - пересказывает он совет медиков.
«Мест нигде нет от слова «совсем»
Нехватка медицинских бригад ощущается и в тех областях, что не вошли в антирейтинг Минздрава. Житель Липецка рассказал нам, как полдня ждал скорую помощь, которую пришлось вызвать из-за резкого ухудшения здоровья его отца. Врачи в итоге приехали, но к тому моменту мужчина уже умер.
Москва пока более-менее справляется с нагрузкой - к корреспонденту «Собеседника» скорая помощь приехала через час после вызова. А вот из соседнего Подмосковья на днях стали приходить тревожные сообщения - там тоже стали заканчиваться больничные койки.
— Позавчера вызвали скорую, нас повезли в инфекционное отделение города Чехова, сразу предупредив, что места есть только в Туле, по Московской области мест нигде нет от слова «совсем», - рассказывает местная жительница Анастасия Рыбак.
Наталия Ломакина несколько суток пыталась дозвониться до поликлиники города Котельники по телефону, указанному на официальном сайте. Но каждый раз она слышала только короткие гудки.
В 2020 году на пике заболеваемости ковидом подмосковные власти открыли инфекционный госпиталь на базе выставочного комплекса «Крокус Экспо» в Красногорске. Он был рассчитан на 1 040 коек. В последние дни в Подмосковье ежедневно регистрируются около 3 тыс. случаев COVID-19, однако решения об открытии временного госпиталя пока нет. В пресс-службе областного минздрава не ответили на звонки «Собеседника».
Тем временем власти сразу двух субъектов федерации заявили об установке блокпостов на въездах в свои регионы на фоне роста заболеваемости COVID-19. По QR-кодам теперь можно въехать в Ивановскую область и Севастополь.
На этом фоне приходят сообщения о настоящих врачебных подвигах. Так, в Ижевске реаниматологи ковид-центра спасли молодую маму со 100% поражением легких. Родив ребенка, женщина 44 дня пролежала в реанимации на аппарате ИВЛ. Сейчас Мария Коробейникова все еще дышит с помощью кислородного концентратора - на восстановление нужно время. Но жизни девушки уже ничто не угрожает.