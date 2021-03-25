«Можно напринимать кучу нелепых законов»: Геннадий Онищенко раскритиковал обязательную вакцинацию

Сегодня "Коммерсант" сообщил о планах, которые обсуждаются в администрации президента: перезапустить компанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь акцент планируется сделать не на угрозе жизни, а на том, что только после прививки можно жить полноценной социальной жизнью.

Ранее ассоциация компаний розничной торговли АКОРТ предложила фактически сделать вакцинацию обязательной для всех граждан и бесплатной даже в частных клиниках. Многие депутаты Госдумы уже поддержали идею. А в интернете разразились шумные споры между сторонниками и противниками вакцинации.

Но в итоге "обязаловку" не поддержал даже бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

-Можно напринимать кучу нелепых законов об обязательности, необязательности [вакцинации]. Не нужно обязательности, нужно работать в рамках того закона, который есть, а работы не ведутся. Очередную революцию устраивать не надо, надо работать, — прокомментировал NEWS.ru Геннадий Онищенко.