«Мигрантов стало намного меньше»: жители Коммунарки рады масштабному рейду полиции

Публикация Sobesednik.ru о том, что жители Сосенского поселения Новой Москвы, где официально почти половина населения - мигранты, вынуждены создавать отряды самообороны, вызвала резонанс. 25-го и 26-го октября полиция провела в поселении масштабный рейд по нелегальным мигрантам.

--Полиции было очень много: была и конная полиция, и люди с собаками проходили по квартирам, видимо, проверяли на предмет наркотиков и искали "резиновые" квартиры, - рассказывает местная жительница Татьяна Кингсмилл. -Увезли целый автобус с нелегальными мигрантами.

По ее словам, сейчас мигрантов в районе станции метро «Прокшино», и в ЖК «Испанские кварталы» стало значительно меньше. Жители надеются, что полиция не ограничится разовым рейдом, и штат полицейских в местном отделении полиции, которое обслуживает четыре поселения, увеличат.