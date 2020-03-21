«Работы жидам нет, кроме уборки трупов»
Мало кто знает, что на оккупированных территориях СССР нацисты создавали многочисленные гетто для евреев – без малого тысячу
Калужское было не самым первым, оно появилось почти сразу после оккупации города, в ноябре 1941-го. Но стало первым освобожденным в Европе – под новый год 1942-го немцам пришлось убраться из Калуги в результате контрнаступления Красной Армии под Москвой.
О том, что происходило в те страшные полтора месяца, что просуществовало гетто, рассказывает Илья АЛЬТМАН, профессор РГГУ, сопредседатель московского Центра «Холокост».
«Представить списки всех жидов и жиденят»...
– Уже 31 декабря 1941-го, буквально на следующий день после взятия Калуги Красной Армией, в московских газетах появилась информация об освобожденных узниках Калужского гетто, самого близкого к столице логова смерти, устроенного фашистами, – рассказывает ученый. – В Калуге удалось спасти практически всех узников, погибли лишь 7 человек. К счастью, в этом гетто вообще оказались далеко не все еврейские жители Калуги, по разным оценкам в нем было собрано от 154 до 156 человек. В 1939-м в городе проживало 2157 евреев, но к приходу немцев большинство эвакуировалось, а мужчины ушли в Красную Армию. В Калуге оставалось около 200 евреев – в основном женщины, старики, дети и больные.
Город был оккупирован фашистами 11 октября 1941-го. Оккупанты и их пособники методично выявляли и расстреливали коммунистов и комсомольцев. Не только евреев, конечно, но их – в первую очередь.
А 8 ноября 1941-го было размещено специальное объявление военного коменданта Калуги и городского головы «Об ограничении прав жидов». Им отводился срок для регистрации в городской управе, предписывалось создание гетто «в одном из кварталов вблизи от окраины». Оно было создано на месте бывшего монастыря, между улицами Кутузова и Красная гора. Узники могли взять с собой лишь то, что могли унести в руках либо увезти на санках. Но и этого часто не удавалось: при переселении полицаи отбирали у евреев вещи, деньги, даже музыкальные инструменты… Не гнушались этим и сами нацисты – они, по воспоминаниям уцелевших узников, систематически приходили в гетто и отбирали у заключенных те тёплые вещи, постельные принадлежности и посуду, которые у них еще оставались.
Сразу после переселения евреев в гетто, туда прибыл начальник полиции и потребовал от узников выбрать старосту. Им стал 53-летний бухгалтер Марк Исаевич Френкель. Немцы тут же велели ему представить списки «всех жидов и жиденят». Староста должен был следить за порядком в гетто, назначать дежурных, выделять трудоспособных узников на принудительные работы.
В первые же дни оккупации немецкие власти приняли ряд указов, направленных против евреев: им было запрещено посещать общественные места, они не имели права пользоваться электричеством...
Облили бензином и сожгли заживо
– В гетто постоянно проходили обыски, – продолжает историк. – Они всегда сопровождались жестокими избиениями. Вообще били за все. Одну женщину нашли и доставили в гетто уже после регистрации, и тут же зверски избили. Старосту однажды избили только за то что в списке узников он использовал слова «еврей» и «еврейский» вместо «жид» и «жидовский». Парализованного старика Гершковича облили бензином и сожгли заживо…
В декабре 1941-го освобожденные из гетто дети описывали свое пребывание в этом жутком месте в школьных сочинениях. Один из маленьких узников, к примеру, писал: «… там они над нами издевались: били, расстреливали, гнали на разные грязные работы, огородили изгородью, а изгородь изготовляли сами дети и старики».
Подборка этих страшных свидетельств нацистских преступников хранится в сегодня в государственном архиве Калужской области. Позднее записи вошли в книгу «Война глазами детей», которую издал архив. Рвущие душу подробности, написанные доверчивыми неустоявшимися детскими почерками…
В гетто содержалось 46 детей до 14 лет, а мужчин трудоспособного возраста было всего 17 человек, остальные – либо старше, либо инвалиды. И женщины. Всех ежедневно гоняли на работу. При этом на столбах в гетто были расклеены объявления: «работы жидам нет, кроме уборки трупов». Полицаи так «напутствовали» узников перед работой: «Носить руками, грызть зубами». Жители Калуги видели, как евреев заставляли руками выгребать нечистоты, измывались над ними...
Выходить несчастным из гетто разрешалось три раза в неделю с 8 до 11 утра «в небазарные дни». Им запрещалось посещать баню, общаться с остальными жителями города, под угрозой смертной казни для последних. А за укрывательство одного еврея фашисты расстреливали по 15 русских. Узников не лечили: зав. горздравом запретил своим бывшим коллегам открывать для евреев амбулаторный пункт.
Евреев почти не кормили. На скудных продуктовых карточках, которые немцы раздавали жителям Калуги, специально для евреев писали: «Жидам в половинном размере». Но даже эта норма ни разу им не была выдана, несколько заключенных гетто скончались от голода. Все полтора месяца оккупации жизнь 155 узников Калужского гетто висела на волоске.
Но всего этого фашистам было мало – нацистская политика «окончательного решения еврейского вопроса» предполагала полное уничтожение всех евреев – и они придумывали для них все новые мучения. Так, в один из дней узников собрали на улице, где они несколько часов простояли на морозе, ожидая отправки в комендатуру. В тот день казнь не состоялась… А в 20-х числах декабря немцы предприняли хаотичную попытку уничтожить гетто вместе с людьми и подожгли его. В огне тогда погибло несколько пожилых и больных узников, а по убегавшим фашисты стреляли очередями…
Желтая звезда на груди и спине
– В Калужском гетто существовал особый вид опознавательного знака – жёлтая пятиконечная звезда, – рассказывает Альтман, – наглядный символ того, что главные враги рейха – коммунисты и евреи. Звезду требовалось нашить на костюм и пальто справа на груди и на спине. В диаметре она должна была быть 8 см.
В богатейшей коллекции документов Калужского госархива, в деле о расследовании преступлений нацистов, подшита одна из этих звезд. Ее фото можно увидеть и на нашей выставке «Холокост: Уничтожение, Сопротивление, Спасение», которую мы уже показывали во многих странах мира и будем продолжать экспозицию.
Пионер-герой
В Калужском гетто организованное сопротивление отсутствовало, но были отдельные примеры. Так, 12-летний Даниил Ханин (его брата-комсомольца фашисты казнили) перерезал телефонный кабель, а на потрете Гитлера слово «освободитель» переправил на «поработитель». Об этом он написал в своем сочинении об оккупации города, которые школьники Калуги писали в 1942-м.
Вообще, за последние 30 лет архивисты Калуги немало сделали для ввода в научный оборот потрясающих документов о Холокосте, сохранившихся в их собрании.
И все-таки, несмотря на это, история Калужского гетто, спасения и освобождения его узников еще недостаточно осознана в нашей стране. Так, в Калуге до сих пор нет не только памятника погибшим, но даже мемориальной доски с напоминанием об этих событиях. Недавно в Вологде приняли решение назвать сквер в честь дивизии, освободившей узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) – она была сформирована там. А вот в Калуге памятник узникам гетто и их освободителям еще ждет своего часа.
Несколько лет назад Центр «Холокост» и ряд других общественных организаций предложили установить в центре Калуги памятник, посвященный спасению узников гетто, чтобы о его существовании и о подвигах наших солдат-освободителей узнало как можно больше граждан.
Документ:
Объяснительная записка бывшего старосты еврейского гетто М. И. Френкеля об обстоятельствах составления им списков евреев г. Калуга [не ранее 30 декабря 1941 г.]. В отношении составленных списков евреев, находящихся в гетто при оккупации г. Калуги немцами, сообщаю, что 27 ноября 1941 г. по распоряжению быв[шей] городской управы мне было предложено составить список евреев гетто по состоянию на 28 ноября 1941 г. Именной список мною был составлен и озаглавлен: «Список жильцов еврейского поселка» и подписался: «староста еврейского поселка». За эти надписи начальник полиции ударил меня нагайкой по голове два раза, список разорвал и приказал немедленно составить другие списки, озаглавив их: «Именной список жидовского поселка», и подписаться: «староста жидовского поселка».
Опубликовано в 20212 г. Добычина М.А. Еврейское гетто в Калуге (ноябрь–декабрь 1941).
Елена Скворцова,
Яна Любарская.