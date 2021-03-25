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Тучи, порывистый ветер, до восьми тепла: Погода в Москве на 27 октября

В целом, по оценке специалистов, погода в столице для этого времени года относительно комфортная

Фото: Global Look Press

В среду, 27 октября, столичный регион захватит холодный атмосферный фронт, сообщает портал «Метеоновости». Будет пасмурно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит 6-8, в Подмосковье будет 3-8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Относительная влажность примерно 70 %.

«Погода в Москве и области по медицинской оценке ожидается довольно комфортная, атмосферное давление и содержание кислорода в норме, – отмечают специалисты. – Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия являются индифферентными и чаще всего не оказывают негативного влияния на самочувствие. Но осенняя пора с перепадами температуры, повышенной влажностью воздуха, частой облачностью может негативно сказываться на психологическом статусе, провоцировать обострение хронических болезней суставов, органов дыхания, и самое главное – это рост острых респираторных и простудных заболеваний».

Эксперты рекомендуют заниматься сезонной профилактикой и уделить больше внимания имеющимся заболеваниям, пить поливитамины и растительные адаптогены, делать общеукрепляющие процедуры и физические упражнения.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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