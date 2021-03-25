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Токио возглавил рейтинг самых привлекательных для студентов городов, Москва на 84-м месте

Санкт-Петербург попал на 98 строчку, Новосибирск занял 99 место, а Томск и вовсе оказался на сотой позиции

Фото: Global Look Press

Британская консалтинговая компания Studee составила список лучших городов мира для жизни студентов.

Лидерами рейтинга стали Токио (Япония), Мельбурн (Австралия), Сеул (Южная Корея), а также Квебек (Канада) и Аделаида (Австалия). Среди европейских городов лучшим признан Дублин, попавший в общем рейтинге на 13 строчку.

Российская столица оказалась между тем на 84 месте. В нижних строчках рейтинга также числятся Петербург (98 место), Новосибирск (99) и Томск (100).

В ходе исследования учитывались такие факторы, как средняя стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета и количество вузов, входящих в международные рейтинги, а также уровень безопасности и свободы слова.

Рубрика: Общество

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