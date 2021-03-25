Суд в Анталье оставил под подпиской о невыезде семерых россиян, тушивших лесной пожар
Ранее им предоставили адвоката, который не говорит даже по-английски
Семерых россиян выпустили из-под стражи в Анталье. Ранее они были задержаны по делу о поджоге леса, хотя, по их словам, они наоборот тушили обнаруженный пожар. Сейчас граждане РФ находятся под подпиской о невыезде, вынужденно продлевая свой отпуск в жаркой стране.
Правовую помощь туристам оказывает Иван Мельников из Международного комитета защиты прав человека, пишет ТАСС.
Россиянам инкриминируют неумышленный поджог в национальном парке в районе горы Сиври. Огонь пришлось тушить с помощью пожара, но россияне заявляли, что не имеют к возгоранию отношения, а лишь пытались помочь в тушении пожара.
В соцсетях россияне отметили, что были удивлены такой поддержке в СМИ и не ожидали, что тема об их задержании оказалась в новостной повестке в России.