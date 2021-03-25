Суд в Анталье оставил под подпиской о невыезде семерых россиян, тушивших лесной пожар

Россиянам инкриминируют неумышленный поджог в национальном парке в районе горы Сиври. Огонь пришлось тушить с помощью пожара, но россияне заявляли, что не имеют к возгоранию отношения, а лишь пытались помочь в тушении пожара.

В соцсетях россияне отметили, что были удивлены такой поддержке в СМИ и не ожидали, что тема об их задержании оказалась в новостной повестке в России.