Реклама в Telegram, 20 млрд на помощь парикмахерам и химчисткам, Юбилей Бутмана: главное к утру 27 октября

Правительство расширило перечень отраслей, которые могут получить кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0, пишут «Известия». В список вошли еще шесть отраслей – стоматология, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, а также дополнительное образование, ремонт и услуги по уходу за детьми. Программа, запущенная весной этого года, предусматривает выдачу кредитов под 3% годовых для отраслей, не восстановившихся после пандемийного кризиса. По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, в 2022-м на программу нужно будет выделить до 20 млрд рублей дополнительного финансирования.

Мессенджер Telegram вскоре запустит рекламную платформу, об этом сообщил его основатель Павел Дуров. Коммерческие сообщения будут размещаться в крупных общедоступных Telegram-каналах, у которых более тысячи подписчиков. Минимальная цена за тысячу показов составит два евро. Подчеркивается, что реклама не будет появляться в списке чатов, личных беседах и группах.

Роскосмос планирует запустить на орбиту антропоморфного робота «Теледроид». Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов на полях Международного астронавтического конгресса в Дубае, передает ТАСС. Ориентировочно, эксперимент по запуску агрегата пройдет в 2024 году. Разработкой «Теледроида» занимается НПО «Андроидная техника», которое создало робота «Федора», полетевшего к МКС в августе 2019-го. Предполагается, что новый андроид будет представлять из себя торс человека без ног.

Власти Бельгии усилили меры по борьбе с распространением COVID-19. В стране вводятся QR-коды для посетителей ресторанов, а также развлекательных и спортивных учреждений. По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, за неделю количество заражений в стране увеличилось на 70%, а среднесуточное число новых случаев коронавируса составляет 5,3 тысячи. «Если бы не вакцинация, ситуация в наших больницах была бы катастрофической. В этих условиях необходима консолидация антиковидных мер на федеральном уровне», – отметил премьер. В стране вакцинированы 74% граждан старше 18 лет, стартовала вакцинация детей от 12 до 18 лет.

Народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман сегодня празднует свое 60-летие. Поздравлять музыканта будут в Государственном Кремлевском дворце, где соберутся его коллеги и друзья из России и США. На большом концерте в честь Бутмана выступят, в частности, Сергей Мазаев, Лариса Долина и Валерий Сюткин, а также девятикратный лауреат премии Grammy, американский трубач Уинтон Марсалис.

Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes. Как отмечает издание, благодаря росту стоимости акций компании Tesla состояние ее основателя на какое-то время приблизилось к $300 млрд, что и сделало его богатейшим человеком за всю историю составления рейтингов журнала.