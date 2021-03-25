«Готовы на все ради наживы»: в сети оценили инициативу бизнеса ввести обязательную вакцинацию

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к властям обязать россиян делать прививку от COVID-19.

«Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных», - говорится в материале.

АКОРТ и АКИТ призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, поскольку в это время они получают до половины годовой выручки. Такая мера, как следует из обращения, «окажет губительное воздействие, как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом».

При этом ассоциации также предложили предоставлять привитым скидку на услуги ЖКХ.

Теперь обращение направят в Роспотребнадзор, ведомство рассмотрит инициативу «в установленном порядке».

Ранее исследование HeadHunter показало, что более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) - против нее.

Неудивительно, что данная новость вызвала живое обсуждение в соцсетях.

«Готовы на все ради наживы», - отметил читатель.

«Предлагаю этому бизнесу идти лесом, в сетевики больше принципиально ходить не буду», - рассказал россиянин.

«Для того, чтобы самые упёртые привились, нужно создать условия для этого, а не принудительно прививать. Путин же сказал, что принуждать не стоит, это только плохо отразится на лояльности граждан к государству. А вот создать условия, при которых люди сами пойдут прививаться, можно и нужно», - высказал свою точку зрения уралец.

«А почему вы уверены, что Путин против? Просто потому, что он так сказал? Так это просто слова...» - объяснили предыдущему комментатору.

«Торгаши забыли старинную народную мудрость: «Не рой яму другому, сам в неё попадёшь!» - предостерег бизнесменов читатель.

«Пусть тогда этот бизнес обеспечит все стадии испытаний вакцины, как это было в СССР», - предложил экономист.

«Это напоминает, как пенсионеры выступили с обращением, повысить пенсионный возраст, а какие-то люди попросили Терешкову «обнулить» Путина», - сыронизировал россиянин.

«О ком бы речь не шла, какое право они имеют распоряжаться жизнями других?!» - возмущена мама-одиночка.

«Странно при этом, что граждане Узбекистана и Таджикистана не болеют этим вирусом», звучит еще одна ирония.

«Теперь и до детей добрались, скоро непривитых не будут пускать в школы. Всё было продумано заранее, для этого и удалёнку придумали. Не привит - учись дома», - пугает учительница.