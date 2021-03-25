ФАС возбудила дело против Applе за злоупотребление положением на рынке

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Applе за то, что она запрещает разработчикам iOS-приложений оповещать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

В августе ФАС потребовала у корпорации до 30 сентября устранить нарушение, связанное с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из AppStore с использованием внешних ссылок. Ведомство считает, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Сообщается, что Apple не выполнила требование ведомства о прекращении злоупотребления. Компании грозит оборотный штраф.