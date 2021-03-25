Андрей Малахов или Лера Кудрявцева: кто "похитил" Светлану Светличную

Светлана Светличная нашлась на съемках ток-шоу в киностудии имени Горького. С 21 октября ее искали сын, внучка, сотрудники уголовного розыска и поисковики-добровольцы. Известно, что на горьковской киностудии снимаются два рейтинговых шоу отечественного ТВ - с ведущими Андреем Малаховым и Лерой Кудрявцевой.

-Господи, кошмар, мы до такого ещё не доходим! — заявила Кудрявцева NEWS.ru на вопрос, не в их ли передаче "пропадала" целую неделю артистка.

Но редактор этого же шоу признался, что Светличная, действительно, значилась в планах съемок в качестве главной героини.

-Кудрявцева, как ведущая проекта, может быть не в курсе нюансов подготовительного периода, - отметил сотрудник передачи.

Похожая ситуация на шоу Кудрявцевой уже была: в 2020 году, когда снимали откровения дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая как раз на время съемок также "исчезла". Ее мать даже нанимала частного детектива для поисков. Оказалось, что перед тем, как выступить с шокирующими разоблачениями своей матери, Татьяна несколько дней проживала в гостинице, которую для нее оплачивал телеканал. История держалась в строжайшем секрете: Кудрявцева, по ее признанию, узнала обо всем только в день съемок.

-Перед съёмками героя или героиню могут поместить на три-четыре дня жить в гостиницу за счёт редакции. Если человек сам этого захочет — сменить обстановку, привести себя в порядок. Также можем прислать по необходимости массажиста, косметолога... Светличная в своём возрасте остаётся женщиной и всегда ставит условие хорошо выглядеть в кадре. Её условия выполняются, — признался редактор программы на НТВ.

Источник на НТВ подтвердил, что Светличная "пропадала" все это время исключительно в рамках съемочного процесса.

-Из своей квартиры уезжала по собственной воле. Рассуждает здраво, не выглядит бабушкой с деменцией, хочет и любит сниматься на телевидении. Кроме того, ей платят гонорар за участие в передаче. Спросите её саму, она всем довольна, — подтвердил сотрудник канала.

Но по слухам, артистку задействовали и конкуренты с Первого канала. Якобы шоу Андрея Малахова снимает ее откровения о молодом любовнике и наследстве.

-Всё тайное становится когда-то явным, поживём — увидим, - напустили тумана продюсеры передачи Малахова "Прямой эфир".

Подруга Светличной, актриса Инна Выходцева с самого начала предположила, что артистка разыгрывает спектакль для привлечения внимания.

-Света наверняка довольна — и поснималась, и заработала, и привлекла внимание. Всю страну на уши поставила. И телеканалам хорошо — выше будет рейтинг. Жалко только полицию и поисковиков, которым пришлось искать Светличную «днём с огнём», как будто у них других проблем нет, — призналась Инна Выходцева.