В России суточный прирост смертей от COVID-19 превысил отметку в 1100 человек

За последние сутки в России от коронавируса погибло 1 106 человек, это максимум за все время пандемии, согласно данным оперштаба по борьбе с заболеванием.

За 25 октября в стране выявлено 36 446 новых случаев COVID-19, из них 8,0% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели за сутки еще 26 973 человека.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (6074), Московской области (2930), Санкт-Петербурге (2735), а также Самарской (1278), Нижегородской (762) и Воронежской (744) областях.

За все время пандемии в стране выявлено 8 316 019 случаев коронавируса, зафиксировано 232 775 летальных исходов, выздоровели 7 213 584 человека.

По данным на 25 октября, Россия занимает пятое место в мире по количеству заболевших, при этом сейчас прирост заболеваемости (по этому показателю мы уступаем только Великобритании) и смертности намного выше, чем в других странах из этого списка.