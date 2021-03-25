В Москве запустили бесплатный сервис по вывозу из квартир старой техники
Пока что новая услуга работает в пилотном формате, за ней можно обратиться ежедневно с девяти утра до девяти вечера
На сайте mos.ru в экспериментальном режиме заработал сервис «Вывоз ненужных вещей».
С помощью новой услуги пользователи портала могут заказать вывоз старой бытовой техники, а также тяжелых металлических предметов – для этого достаточно подать онлайн-заявку, после чего приедет специалист, который заберет ненужные вещи и отправит их на утилизацию.
«Например, работники сервиса помогут избавиться от старого холодильника, стиральной машины, газовой или электрической плиты, чугунной ванны, железной двери и даже автомобиля», – говорится в сообщении.
Отмечается, что услуга оказывается бесплатно, пока что она работает в тестовом режиме. Мастера выезжают ежедневно с 9:00 до 21:00, при этом пользователь может сам выбрать удобное для него время.
«Вышедшую из строя технику нельзя утилизировать как обычные отходы, – поясняют разработчики сервиса. – Раньше, чтобы избавиться от подобных вещей, нужно было отвозить их в специальные бункеры для крупногабаритного мусора. Благодаря новому сервису делать это самостоятельно больше не нужно».
В среднем вывоз крупных предметов должен занять примерно 30 минут.