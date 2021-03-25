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В Москве запустили бесплатный сервис по вывозу из квартир старой техники

Пока что новая услуга работает в пилотном формате, за ней можно обратиться ежедневно с девяти утра до девяти вечера

Фото: скриншот с Youtube

На сайте mos.ru в экспериментальном режиме заработал сервис «Вывоз ненужных вещей»

С помощью новой услуги пользователи портала могут заказать вывоз старой бытовой техники, а также тяжелых металлических предметов – для этого достаточно подать онлайн-заявку, после чего приедет специалист, который заберет ненужные вещи и отправит их на утилизацию. 

«Например, работники сервиса помогут избавиться от старого холодильника, стиральной машины, газовой или электрической плиты, чугунной ванны, железной двери и даже автомобиля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга оказывается бесплатно, пока что она работает в тестовом режиме. Мастера выезжают ежедневно с 9:00 до 21:00, при этом пользователь может сам выбрать удобное для него время.

«Вышедшую из строя технику нельзя утилизировать как обычные отходы, – поясняют разработчики сервиса. – Раньше, чтобы избавиться от подобных вещей, нужно было отвозить их в специальные бункеры для крупногабаритного мусора. Благодаря новому сервису делать это самостоятельно больше не нужно».

В среднем вывоз крупных предметов должен занять примерно 30 минут. 

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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