В Москве запустили бесплатный сервис по вывозу из квартир старой техники

На сайте mos.ru в экспериментальном режиме заработал сервис «Вывоз ненужных вещей».

С помощью новой услуги пользователи портала могут заказать вывоз старой бытовой техники, а также тяжелых металлических предметов – для этого достаточно подать онлайн-заявку, после чего приедет специалист, который заберет ненужные вещи и отправит их на утилизацию.

«Например, работники сервиса помогут избавиться от старого холодильника, стиральной машины, газовой или электрической плиты, чугунной ванны, железной двери и даже автомобиля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга оказывается бесплатно, пока что она работает в тестовом режиме. Мастера выезжают ежедневно с 9:00 до 21:00, при этом пользователь может сам выбрать удобное для него время.

«Вышедшую из строя технику нельзя утилизировать как обычные отходы, – поясняют разработчики сервиса. – Раньше, чтобы избавиться от подобных вещей, нужно было отвозить их в специальные бункеры для крупногабаритного мусора. Благодаря новому сервису делать это самостоятельно больше не нужно».

В среднем вывоз крупных предметов должен занять примерно 30 минут.