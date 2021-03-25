В Москве сегодня облачно и ветрено, до плюс семи

По данным синоптиков, во вторник, 26 октября, в столичном регионе ожидается преимущественно пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7, по области 3-8 градусов, пишет портал «Метеоновости» . Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 60 %, содержание кислорода в воздухе слабо пониженное. Геомагнитный фон будет спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

«Для метеозависимых людей с различными хроническими заболеваниями такие погодные условия могут быть дополнительной нагрузкой и провоцировать обострения и ухудшение самочувствия», – отмечают специалисты, напоминая о необходимости соблюдать меры предосторожности, избегать мест скопления людей во избежание инфицирования, а также поддерживать организм с помощью витаминов.

Как рассказала накануне RT главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, к Москве приблизился один из теплых фронтов. В среду днем в городе будет также облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет около 6-7 градусов. «В последующие дни погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, местами небольшой дождь в течение четверга и пятницы. Минимальная температура – 1-6, максимальная – 5-10 градусов. Самым тёплым, комфортным будет субботний день 30 октября, погоду вновь будет определять антициклон, мы будем в его тёплой части», – сообщила метеоролог.