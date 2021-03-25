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Каждый день в России умирает от ковида 1000 человек. Это больше, чем в самых страшных терактах и катастрофах

Пытаемся осознать страшную цифру

Фото: Russian Look | МЧС | Собеседник

Число в тысячу человек в день сайт стопкоронавирус.рф фиксирует уже 7 дней. За последнюю неделю мы потеряли от страшной болезни 7359 человек. Каждый день она уносит в несколько раз больше, чем трагедия, по которой в России был объявлен национальный траур.

«Три» Беслана

В понедельник 18 октября впервые было зафиксировано более 1000 смертей от коронавируса. Если быть точным - 1015. 17 лет назад, в террористической атаке на школу №1 в Беслане, по самым распространенным данным, погибло 334 человека (включая детей). 6-7 сентября был объявлен траур.

Фото: Russian Look
Школа №1 после штурма

«Четыре» катастрофы над Синаем

Во вторник 19 октября по данным сайта стопкоронавирус.рф от ковида скончалось 1028 человек. 31 октября 2015 года, после падения пассажирского Airbus A321, пролетавшего над Синайским заливом, погибло 224 человека. Траур был объявлен 1 ноября.

«Шесть» пожаров в «Хромой лошади»

20 октября было зафиксировано 1036 смерти от коронавируса. Пожар в пермском заведении «Хромая лошадь» в 2009 году унёс жизни 156 человек. Это ЧП считается крупнейшим по числу жертв от пожара в России. Траур был объявлен президентом Дмитрием Медведевым 7 декабря 2009 года.

Фото: Wikimedia

«Восемь» захватов театра на Дубровке

В четверг 21 октября специалисты насчитали 1064 смерти от ковида. 19 лет назад, в результате террористического акта на спектакле “Норд-Ост”, погибли 130 человек. Преступники были вооружены автоматами Калашникова, взрывными устройствами, гранатами, пистолетами и пулемётом. 28 октября 2002 года стал днём национального траура.

«Восемь» крушений теплохода «Булгария»

В пятницу 22 октября было зафиксировано 1075 смерти от заболевания. В июле 2011 года в результате кораблекрушения в Куйбышевском водохранилище, погибли 122 человека, которые находились на борту теплохода «Булгария». Трагедия произошла по вине халатности регистрирующих органов и экипажа. 12 июля 2011 года стал днём траура.

Фото: Wikimedia
Операция по подъёму «Булгарии»

«Девять» крушений подлодки «Курск»

В субботу 23 октября от коронавируса скончалось 1072 человека.  Состав экипажа атомного подводного ракетоносного крейсера К-141 «Курск», который затонул в 2000 году, насчитывал 118 человек. Все они погибли. 12 августа 2000 года в России был объявлен национальный траур.

«Десять» взрывов в Москве на улице Гурьяново

В воскресенье 24 октября, судя по данным сайта стопкоронавирус.рф, число смертей от ковида начало снижаться. Было зафиксировано 1069 смерти от болезни. В 1999 году, после взрыва жилого дома на столичной улице Гурьяново, погибло 106 человек. Взрывной механизм сработал в 23 часа 59 минут 58 секунд. Национальный траур был объявлен 13 сентября.

Фото: Global Look
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