Каждый день в России умирает от ковида 1000 человек. Это больше, чем в самых страшных терактах и катастрофах

Число в тысячу человек в день сайт стопкоронавирус.рф фиксирует уже 7 дней. За последнюю неделю мы потеряли от страшной болезни 7359 человек. Каждый день она уносит в несколько раз больше, чем трагедия, по которой в России был объявлен национальный траур.