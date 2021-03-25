В столичном регионе сегодня обещают солнечную погоду, от ноля до трех градусов

В понедельник, 25 октября, погоду в Московском регионе будет определять антициклон с юго-запада.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«На его холодной северо-восточной периферии достаточно солнечно и без осадков, но воздух не сможет прогреться выше 0..+3 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер сегодня будет дуть с северо-запада и юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление повышенное.

Геомагнитный фон 25 октября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.