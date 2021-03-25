В России зафиксировали новый максимум заражённых COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявлено 37 930 новых заболевших коронавирусом, это максимум за все время пандемии, передает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За 24 октября в стране погибло 1 069 пациентов, полностью выздоровели за сутки 20 690 человек.

Лидером по приросту заболевших остается Москва, за последние 24 часа там было выявлено 7778 новых случаев. Впервые за долгое время Московская область обогнала Санкт-Петербург по количеству зараженных – в Подмосковье 3127 новых случаев против 2693 в Петербурге. Далее идет Самарская область (1184), Нижегородская область (769) и Воронежская область (741 заболевший).

За все время пандемии в России выявлено 8 279 573 заболевших коронавирусом, погибло 231 669 человек, выздоровели 7 186 611 пациентов.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что около 80% россиян, которые говорят о том, что привились «Спутником V» и заболели коронавирусом, на самом деле купили сертификат о вакцинации.