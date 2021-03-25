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В Петербурге не снимут ограничения из-за COVID до вакцинации 80% населения, ждать ли такого в Москве?

В Роспотребнадзоре региона заявили, что добиваться коллективного иммунитета нужно за счет прививок

Фото: Global Look Press

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что новые ограничения по COVID-19 будут действовать до тех пор, пока от коронавируса не привьётся 80% населения. 

«Поставлена задача привить не менее 80 процентов. Это общее требование… Добиваться коллективного иммунитета нужно за счёт вакцинации. Причём сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру», – цитирует её РИА Новости. Она добавила, что другого пути избежать ограничений, которые сейчас обсуждаются, нет.

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом заявили, что в столице не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. 

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», – говорится в сообщении. 

Как отмечается, указом Собянина нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Помимо этого, в городе введены следующие меры: 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удалённый режим работы, жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания –соблюдать изоляцию.

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