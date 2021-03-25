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«Песков, мониторить цены мы и сами можем, вы остановите их рост!»

В сети возмущены очередные невнятным ответом пресс-секретаря президента

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти на постоянной основе следят за ценами на продовольствие в стране.

Он отметил, что для исполнения поручений главы государства правительство наладило механизм мониторинга для предотвращения скачкообразного роста цен. С другой стороны, на повышение стоимости продуктов влияют и другие факторы.

«Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, и неблагоприятная международная конъюнктура», - добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в этом направлении ведётся разновекторная работа в кабмине.

Ранее Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4-7,9 процента с 5,7-6,5.

После такого ответа, вполне ожидаемо, что в соцсетях Песков в очередной раз был раскритикован россиянами.

«Можно вечно смотреть на воду, огонь и повышение цен…» - перефразировал известное выражение читатель.

«Ну, что можно сказать, молодцы! Продолжают нас веселить своими высказываниями...» - отметил россиянин.

«И что дальше? Власти мониторят, а цены растут!» - возмущён пенсионер.

«Мониторят... И что? Ну, вот допустим - один продуктовый олигарх взвинтит цены на продукты? Его что, посадят? Ведь не посадят! Тогда к чему весь этот мониторинг? Чтобы бюджетные деньги на зарплату тем, кто мониторит, списывать? Хватит смешить людей! За каждым преступлением против народа, должны быть видны реальные жёсткие наказания! А взвинчивание цен на продукты в период эпидемии - это преступление против народа! И таких бизнесменов надо сажать!» - радикален сибиряк.

«А чего цены мониторить? И так понятно что все растёт в цене. Какие-то позиции продуктов уже не покупаю и давно», - рассказывает о своей ситуации москвич.

«Работа монитора очень хорошо оплачивается и главное никакой ответственности», - ироничен уралец.

«Мониторить - это не значит предпринимать какие-то меры для сдерживания или роста цен. Мониторить мы и сами умеем, Песков», - пресс-секретарю президента объяснили, что от него ждут не того, что он делает.

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